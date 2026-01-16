¿X no funciona? Esto es lo que debe hacer si la red social de Elon Musk presenta fallas

Las interrupciones en el funcionamiento de X se han vuelto cada vez más frecuentes y generan desconcierto entre millones de usuarios que dependen de la plataforma para informarse, comunicarse o trabajar.

Una de las más recientes se registró este viernes, 16 de enero, cuando numerosos usuarios reportaron una caída de la red social dirigida por Elon Musk. Sin embargo, no siempre se trata de un problema global. Existen varias acciones que pueden ayudar a identificar la causa de la falla y, en muchos casos, a solucionarla sin necesidad de esperar horas.

Las interrupciones en el funcionamiento de X se han vuelto cada vez más frecuentes. Foto: Composición de SEMANA con imágenes de Getty

¿Qué hacer si no funciona X?

Cuando X u otra red social presenta fallas, una de las primeras recomendaciones es consultar plataformas especializadas como Downdetector o Down for Everyone or Just Me. Estos sitios permiten comprobar si el inconveniente es puntual, relacionado con la conexión del usuario o su proveedor de internet, o si se trata de una interrupción a gran escala.

Se cayó X este viernes 16 de enero: ¿cuándo se restablecerá el servicio?

Por ejemplo, en el caso puntual de la caída que se presentó en la mañana del viernes, la compañía no ha explicado las causas del fallo, aunque usualmente suelen resolverse en poco tiempo. Las grandes plataformas siempre buscan restablecer el servicio con rapidez para evitar una mala imagen pública, especialmente cuando las quejas se multiplican.

Cuando X u otra red social presenta fallas, una de las primeras recomendaciones es consultar plataformas especializadas. Foto: NurPhoto via Getty Images

Si no hay reportes de una caída masiva, el problema podría estar relacionado con la conexión a internet o con el dispositivo. Una de las acciones más básicas —y efectivas— es verificar si otras aplicaciones o páginas web funcionan con normalidad. Si ninguna carga, la causa probablemente sea la red wifi o los datos móviles.

Reiniciar el módem, activar y desactivar el modo avión o cambiar temporalmente de red puede ayudar a descartar problemas de conectividad. Asimismo, comprobar que el sistema operativo del celular o del computador esté actualizado, ya que versiones antiguas pueden generar incompatibilidades con aplicaciones que se actualizan con frecuencia.

El error que habría cometido Albert Einstein y que, 100 años después, fue descubierto gracias al avance tecnológico

Finalmente, si las fallas persisten, una alternativa es recurrir a otras aplicaciones digitales como WhatsApp, Facebook o Telegram, entre otras, que permiten mantener la comunicación y estar al día mientras se restablece el servicio.