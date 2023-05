Xbox Game Pass: lista de nuevos juegos que llegan en junio de 2023

- Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

Microsoft ha decidido revelar cuáles serán los nuevos juegos que llegarán al catálogo del servicio de Xbox Game Pass a partir de los primeros días de mes de junio de 2023.

El listado de los juegos estarán disponibles para PC, para Xbox Series X y Series S y para jugar en la nube. Sin embargo, es importante precisar que el acceso a estos títulos dependerá del tipo de suscripción que el usuario tenga con el servicio de Microsoft.

A continuación, SEMANA comparte el listado con todos los juegos que llegan a Xbox Game Pass.

Juegos de Xbox Game Pass para junio de 2023 - Foto: Oficial de Xbox

Nuevos juegos para Xbox Game Pass en junio de 2023

Chicory: A Colorful Tale (disponible para Xbox One, Xbox Series X/S, PC, Xbox Cloud Gaming)

Este título ofrece una colorida aventura de tipo RPG en donde el protagonista debe embarcarse en un viaje especial para salvar a un mundo que ha desaparecido su color.

Farworld Pioneers (disponible para Xbox One, Xbox Series X/S y PC)

El título se desarrolla a través de un escenario en un mundo abierto lleno de elementos de ciencia ficción y un estilo artístico de ‘pixel art’. En esta aventura el jugador tendrá que aprender a construir y gestionar colonias ubicadas en varios planetas alienígenas.

Car Mechanic Simulator 2021 (Disponible el 1 de junio para Xbox One, Xbox Series X/S, PC y Xbox Cloud Gaming)

Este juego permite ponerse en los zapatos del jefe de un taller de mecánica, por lo tanto, el jugador debe tendrá que convertirse en un experto en la mecánica automotriz para poder reparar de forma altamente realista más de 72 automóviles.

Slayers X: Terminal Aftermath: Vengance of the Slayer (Disponible el 1 de junio para Xbox One, Xbox Series X/S, PC y Xbox Cloud Gaming)

Esta entrega es un título que le rinde homenaje a los juegos de disparos de los años 90, al tratarse de un frenético shooter de acción en primera persona con abundantes cantidades de violencia gore.

Edición especial del control de Xbox. - Foto: Getty Images

The Big Con (Disponible el 1 de junio para Xbox One, Xbox Series X/S, PC y Xbox Cloud Gaming)

El jugador toma el control de una adolescente que escapó de su hogar y por ello debe emprender un viaje por los Estados Unidos de los años 90, a medida que la historia avanza la joven tendrá que aprender a sobrevivir usando habilidades algo cuestionables.

Amnesia: The Bunker (Disponible el 6 de junio para Xbox One, Xbox Series X/S, PC y Xbox Cloud Gaming)

Este título de terror está ambientado en la Primera Guerra Mundial, allí el jugador tendrá que explorar un tenebroso búnker lleno de muerte y siniestros secretos.

Hypnospace Outlaw (Disponible el 6 de junio para Xbox One, Xbox Series X/S, PC y Xbox Cloud Gaming)

Este juego está pensado para los amantes de la informática, al tratarse de un simulador del Internet de los años 90 en donde el jugador tendrá que explorar múltiples sitios web para poder cazar hackers.

Rune Factory 4 Special (Disponible el 8 de junio para Xbox One, Xbox Series X/S, PC y Xbox Cloud Gaming)

Esta aventura está diseñada para los jugadores que son expertos estrategas y administradores de recursos, pues el juego los pone en el rol del gobernante de un castillo. Por ello su trabajo será tomar las decisiones adecuadas para que su pueblo, economía y otros aspectos se desarrollen adecuadamente.

Stacking (Disponible el 8 de junio para Xbox One, Xbox Series X/S y Xbox Cloud Gaming)

Este juego fue lanzado originalmente para Xbox 360, y ofrece una combinación de rompecabezas con elementos de aventura en escenario que está ambientado en los años 30.

Dordogne (Disponible el 13 de junio para Xbox One, Xbox Series X/S, PC y Xbox Cloud Gaming)

Se trata de una aventura gráfica narrativa indie conformada por dibujos estilo acuarela en 3D.

Xbox Series X representa la nueva generación de consolas de Microsoft. - Foto: NurPhoto via Getty Images

Juegos que salen de Xbox Game Pass a partir del 15 de junio