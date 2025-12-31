A dos horas de Bogotá, la encantadora joya de estilo colonial y bellos paisajes para vivir experiencias únicas

Cundinamarca es una región que se consolida como una gran opción para visitar. Tener muchos destinos cerca de Bogotá le dan un plus importante, pues los viajeros tienen muchas posibilidades en medio de su riqueza natural, cultural e histórica.

Sus tierras están llenas de bellos paisajes con montañas, lagunas y parques naturales. Desde la majestuosa Laguna de Guatavita, famosa por su relación con la leyenda de El Dorado, hasta el Parque Natural Chingaza, donde es posible practicar senderismo y disfrutar de la biodiversidad, este territorio tiene mucho que ofrecer.

El pueblo de Cundinamarca reconocido por su clima frío y bellos paisajes, ideal para el turismo de aventura

La cercanía a la capital del país hace que sea un destino perfecto para escapar del bullicio y disfrutar de experiencias diferentes. Una de esas posibilidades es Guachetá que, de acuerdo con información de la Gobernación de Cundinamarca, tiene una gran riqueza natural en la que destacan montañas y cuerpos de agua, que ofrecen un entorno perfecto para el ecoturismo y las actividades recreativas en la naturaleza.

Uno de sus atractivos es el Cerro del Sol, un lugar de gran biodiversidad y un espacio de conservación de flora y fauna, ideal para desarrollar planes al aire libre.

Guachetá, Cundinamarca. Foto: Gobernación de Cundinamarca

La parroquia de San Gregorio Magno es otra edificación de gran valor histórico y arquitectónico que se ha convertido en un símbolo del municipio y que resulta imperdible si se pasea por allí.

Este pueblo, ubicado a dos horas de Bogotá, se caracteriza porque conserva su arquitectura colonial, por lo que resulta muy llamativo a la vista del turista.

La actividad económica del municipio, centrada en la agricultura, se diversifica con la producción de artesanías locales, especialmente en la elaboración de productos de madera y tejidos, que son muy apreciados en el mercado regional.

Tres pueblos de clima templado en Cundinamarca para visitar cerca de Bogotá, ideales para desconectarse y hacer ecoturismo

De acuerdo con información de la Alcaldía Municipal, en este destino se encuentran varias alternativas de lugares para conocer. Estos son algunos de ellos.

Estaciones del ferrocarril La Isla y El Rabanal, que son Bien de Interés Cultural.

Caminos Reales

Capilla del Cementerio

Capilla del Divino Niño Jesús

Casa de la Cultura

Cerro del Sol: Invadido por historias y leyendas sobre Goranchacha, cacique chibcha, hijo del sol y su séquito que enterraron tesoros en este cerro.

Cerro Naranjito: Lugar donde se ocultó Luis Vargas Tejada y escribió en medio de las noches.

Cerro de La Virgen: donde se aprecia un panorama del pueblo desde un santuario a Nuestra Señora del Tránsito, que es la patrona del municipio.

Páramo del Rabanal.

Guachetá es un destino ideal para el ecoturismo. (Foto de referencia). Foto: Getty Images

Un poco de historia

La Gobernación indica que Guachetá en lengua muisca significa “Labranza de nuestro cerro”. Este fue el primer pueblo chibcha cundinamarqués que descubrieron los españoles el 12 de marzo de 1537. El Valle de Guachetá estaba poblado por numerosas tribus que formaban pequeños caseríos, a corta distancia unos de otros.

Los chibchas tenían en Guachetá un templo dedicado al sol, de lo cual se conserva la tradición entre los actuales pobladores; quienes además de identificar el cerro donde existió informaron que la base está atravesada por largos y profundos túneles, en los cuales se dice están escondidos los tesoros de Guachetá. Por el costado oriental del pueblo pasaba el camino real de Santafé a Vélez.