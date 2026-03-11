A pocos minutos de Cali: la joya natural con nombre de animal que promete una experiencia de senderismo inolvidable

Si está de viaje en Cali y no sabe qué planes hacer. A continuación encontrará una opción perfecta, especialmente si le gustan las actividades al aire libre, el contacto con la naturaleza y los retos físicos.

A pocos minutos de la ciudad, existe una joya natural con nombre de animal que promete una experiencia de senderismo inolvidable, en un entorno de rica biodiversidad y paisajes fascinantes que se elevan junto a los imponentes Farallones de Cali.

Este lugar, conocido como las Jorobas de Camello, nombre con el que se identifica a las montañas que flanquean el paisaje caleño, se ha convertido en un oasis de biodiversidad para quienes buscan escapar del ruido urbano y conectarse con la naturaleza.

Según el medio local TuBarco, este atractivo natural recibió ese nombre por su relieve, que se eleva como las jorobas de un gigante dormido, una formación que no solo define el horizonte de la ciudad, sino que también alberga gran diversidad de flora y fauna.

Una experiencia de senderismo única

La caminata inicia por la vía hacia el Zoológico de Cali y conduce a los visitantes por senderos naturales durante aproximadamente tres horas. A lo largo del recorrido es posible hacer paradas para contemplar el paisaje, tomar fotografías y conocer más sobre el ecosistema de estas montañas que enmarcan el horizonte de la capital vallecaucana y recuerdan la silueta de un camello.

Para garantizar una mejor experiencia, se recomienda contar con el acompañamiento de un guía local, quien explica detalles sobre la ruta, la historia del lugar y su importancia ambiental. Además, su orientación es indispensable porque en el lugar existen múltiples caminos y desvíos.

Más allá del ejercicio físico, la caminata hacia las Jorobas de Camello se convierte en una experiencia ideal para disfrutar de la tranquilidad lejos del bullicio urbano, mientras el contacto con la naturaleza permite reconectarse con el entorno y apreciar la riqueza ambiental que rodea a la capital del Valle del Cauca.

Lo que debe tener en cuenta para realizar la caminata

Aparte de contar con el acompañamiento de un guía local, se recomienda tener en cuenta algunas medidas básicas como:

Usar botas o zapatos con buen agarre para caminar cómodamente.

Llevar sombrero o gorra para protegerse del sol.

Aplicar bloqueador solar antes de iniciar el recorrido.

Utilizar ropa cómoda, preferiblemente de manga larga.

Llevar suficiente agua para mantenerse hidratado.

Empacar en una mochila snacks ligeros para recuperar la energía durante la caminata.

Por otro lado, es importante saber que para realizar la actividad se deben cumplir algunas condiciones: conformar un grupo mínimo de cinco personas y disponer de cerca de tres horas, tiempo aproximado que dura el recorrido.

La caminata tiene un nivel de dificultad intermedio, por lo que se recomienda contar con buen estado físico. Además, pueden participar niños mayores de 10 años siempre que estén acompañados por un adulto.