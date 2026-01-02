Así es el municipio colombiano que alberga la catedral de piedra más grande de Colombia

Colombia es un país que enamora a los viajeros no solo por sus paisajes naturales de ensueño, sino por su patrimonio arquitectónico, un atractivo que se ha consolidado como un aspecto clave para el turismo, invitando a descubrir municipios llenos de historia y encanto.

Entre esos destinos que sobresalen en el mapa turístico en el país por albergar joyas arquitectónicas únicas, se destaca el municipio de El Socorro, en el departamento de Santander, ubicado a unos 121 kilómetros al sur de Bucaramanga.

A solo 20 minutos de Riohacha: esta es la ruta turística que fortalece el turismo con identidad en La Guajira

Esta población, además de llamar la atención de los turistas por tener la catedral de piedra más grande de Colombia, también es considerado como un lugar clave para entender cómo se dieron los primeros pasos hacia la Independencia de la República.

Fue fundado el 16 de junio de 1683 y es conocido en la historia nacional por haber sido epicentro de la Revolución de los Comuneros, en 1781, indica el portal oficial de turismo Colombia Travel.

¿Cuál es la catedral de piedra más grande de Colombia?

Recorrer el centro histórico del municipio El Socorro, en Santander, es uno de los planes imperdibles en el departamento, ya que además de ser declarado Bien de Interés Cultural de la Nación en 1963 gracias a la conservación de sus rasgos coloniales, cuenta con la catedral de piedra más grande de Colombia: Nuestra Señora del Socorro.

Esta joya arquitectónica fue construida en 1.873 y cautiva a sus visitantes por su estilo romano renacentista. Sus pisos están diseñados en mármol, tiene vitrales barrocos, lámparas en cristal de cuarzo y columnas de tipo toscano.

Según la Red Turística de Pueblos Patrimonio, esta catedral es considerada la tercera más alta del territorio nacional, captando la atención de los amantes de la historia, la cultura y, por supuesto, de la arquitectura por haber sido construida en piedra labrada y ladrillo.

Gracias a estas características, la Catedral Nuestra Señora del Socorro, se ha convertido en uno de los símbolos más representativos de El Socorro, figurando entre las de mayor dimensión en el continente.

Ferias y fiestas en Antioquia: estos pueblos están de celebración arrancando enero; prográmese para visitarlos

Alrededor de esta iglesia, los visitantes de este pueblo santandereano pueden contemplar una arquitectura sobria y armoniosa, reflejo de las técnicas constructivas tradicionales que se integran de manera natural con el imponente paisaje montañoso del centro de la región Andina, señala la Alcaldía Municipal en su sitio web.

Este entorno histórico, cargado de identidad y memoria, convirtió el centro histórico de El Socorro en una parada imperdible para los amantes de la historia y el turismo cultural.