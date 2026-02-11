Turismo

Así son los Charcos de La Araña, uno de los atractivos menos explorados del oriente antioqueño

Este cuerpo de agua es un atractivo imperdible para quienes buscan aventura y diversión en un entorno natural a pocas horas de Medellín.

Redacción Turismo
11 de febrero de 2026, 3:20 p. m.
Riqueza hídrica de San Rafael, Antioquia
Riqueza hídrica de San Rafael, Antioquia Foto: Captura de pantalla YouTube / Foro Visual - Alcaldía Municipal de San Rafael Antioquia

Aunque el departamento de Antioquia está lleno de destinos naturales que enamoran por su belleza, en esta ocasión se resalta el Charco La Araña, uno de los atractivos menos explorados del oriente antioqueño.

Este maravilloso cuerpo de agua sorprende a sus visitantes con sus aguas cristalinas de tonos verde y azul, rodeadas de formaciones rocosas y exuberante vegetación.

Lo mejor de todo es que este encantador lugar se encuentra muy cerca de Medellín, la capital antioqueña, a unos 108 kilómetros aproximadamente, en el municipio de San Rafael, un destino que se ha ganado el apelativo de ‘paraíso de aguas cristalinas’ por la pureza y el atractivo de sus ríos, quebradas y charcos naturales.

Este paraje mágico, según indican diferentes medios locales como DiariOriente, es una joya natural poco explorada, donde el agua verde y azul cristalina fluye entre rocas naturales y una densa vegetación de bosque húmedo tropical que crea un escenario único.

¿Cómo visitar este atractivo?

El recorrido hasta esta maravilla natural se realiza a través de senderos ondulados que atraviesan el antiguo Camino de Islitas, una ruta histórica transitada por los arrieros en tiempos de comercio en el municipio, la cual aún se considera parte fundamental en el desarrollo de Antioquia.

Para llevar a cabo esta ruta primero se debe ubicar la entrada a la vereda Ciprés, aproximadamente a 106 kilómetros de la capital antioqueña. Desde allí inicia una caminata que conduce hasta los Charcos de La Araña se encuentra sobre la vía que comunica Guatapé con San Rafael, marcando el límite entre ambos municipios.

@jorgecocherestrepoo

El charco la araña en san Rafael Antioquía #foryou #pride #medellin #colombia #parati #fyp #lgbtiq #venezuela #mexico #viajes #naturaleza #senderismo

♬ love nwantinti (ah ah ah) - CKay

De acuerdo con los testimonios de varios viajeros que han compartido su experiencia en este lugar a través de las redes sociales, la aventura vale totalmente la pena, ya que a lo largo de un recorrido que se desarrolla entre 1.340 y 1.100 metros sobre el nivel del mar, la gran recompensa es poder disfrutar de un baño relajante en pozos naturales de agua totalmente pura.

El municipio antioqueño de gran extensión y clima cálido, un destino ideal para los amantes de la naturaleza y aventura

Desde las rocas que rodean este atractivo natural, muchos visitantes se animan a lanzarse al agua para añadir un toque de emoción y adrenalina a su refrescante baño. Además, el entorno invita a disfrutar plenamente de la naturaleza al sentir la fuerza del agua que corre entre las piedras.

Allí el sonido y la fuerza del agua se convierten en los elementos clave para vivir una experiencia inolvidable e ideal para quienes buscan aventura y conexión con la naturaleza.

