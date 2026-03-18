Cinco destinos que enamoran con sus paisajes y escenarios mágicos, ideales para hacer ecoturismo en Colombia, ¿ya conoce alguno?

Colombia se ha consolidado como un destino atractivo para los amantes del ecoturismo, una forma de viajar que invita a descubrir las maravillas naturales del país mientras se promueve el respeto y la conservación del entorno.

Esta experiencia no solo permite disfrutar de paisajes únicos, sino también generar una mayor conciencia sobre la importancia de proteger la biodiversidad y los ecosistemas que hacen de Colombia un lugar excepcional que cada año atrae a miles de viajeros de todo el mundo.

Muchos no lo sabían: este es uno de los principales encantos del Pueblito Paisa en Medellín

Por eso, si es de los viajeros que le apasiona hacer turismo ecológico y desea conocer la rica diversidad de fauna y flora que alberga el país, a continuación se mencionan algunos destinos recomendados para visitar durante sus próximas vacaciones.

1. Parque Tayrona

El Parque Nacional Natural Tayrona alberga una extraordinaria diversidad de ecosistemas, paisajes y especies, que se extienden desde las profundidades del lecho marino, donde destacan sus coloridas barreras coralinas, hasta las elevaciones que se alzan varios metros sobre el nivel del mar.

En este lugar es posible vivir una profunda conexión con la naturaleza, así como disfrutar un valioso intercambio cultural con las comunidades indígenas de la región y disfrutar de refrescantes baños en las cristalinas aguas del mar Caribe.

PARQUE TAYRONA, PLAYA CRISTAL O PLAYA DEL MUERTO. ESPECIAL CARIBE. SANTA MARTA MAGDALENA. FEBRERO 10 DE 2012. Foto: Juan Carlos Sierra

2. Cabo de la Vela y Punta Gallinas

Dos opciones en un mismo destino: La Guajira. Estos lugares se destacan por sus costas desérticas, así como la belleza de su vegetación y ambiente tranquilo, aspectos que permiten a los viajeros conectarse consigo mismos y con la naturaleza en todas sus expresiones.

En esta región habita la población Wayuu, cuya cultura y tradiciones enriquecen la experiencia de quienes la visitan. Lugares como el Pilón de Azúcar, Playa Arcoiris, las Dunas de Taroa y Bahía Hondita, son suficientes para considerar la Alta Guajira como un destino de desconexión total.

Avistar flamencos rosados es una de las actividades imperdibles en La Guajira. Foto: Getty Images/iStockphoto

3. Ensenada de Utría

Ubicado en el Pacífico chocoano, este lugar ofrece la oportunidad de disfrutar actividades como avistamiento de aves, observación de fauna y flora, buceo, snorkel y caminatas ecológicas a rincones llenos de encanto como Cocalito y Estero Grande.

Además, cada año entre los meses de julio y septiembre, cientos de ballenas llegan a estas aguas, ofreciendo un espectáculo natural impresionante que vale la pena presenciar.

El Parque Nacional Natural de Utría es el lugar con mayor cantidad de tortugas marinas en todo el Pacífico colombiano. Foto: .

Estos son los encantos del municipio del suroccidente colombiano reconocido por su importancia histórica y riqueza cultural

4. Caño Cristales

También conocido como el río de los siete colores, esta joya natural es, sin duda, uno de los destinos más fascinantes para hacer ecoturismo en Colombia. Ubicado en la Sierra de la Macarena (Meta), entre julio y diciembre, este majestuoso cuerpo de agua ofrece en un espectáculo de colores vivos gracias a la planta acuática Macarenia clavigera, que tiñe sus aguas de rojo, verde, amarillo, azul y rosa.

Más que un destino turístico, Caño Cristales es una joya de biodiversidad que vale la pena visitar al menos una vez en la vida.

Caño Cristales es uno de los bienes naturales más preciados no solo de La Macarena, sino del país. Foto: Getty Images/iStockphoto

5. Desierto de la Tatacoa

En el departamento del Huila, este lugar cautiva principalmente por sus formaciones rocosas de cientos de millones de años que han creado laberintos, caminos y valles llenos de secretos, misterios y figuras que despiertan gran asombro en quienes se animan a explorarlo.