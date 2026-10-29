TURISMO

El Día de Muertos llegará a Bogotá con una experiencia inspirada en la flor de cempasúchil

La iniciativa se realizará del 28 de octubre al 1 de noviembre en la Zona T. También habrá una ruta de coctelería en 25 establecimientos de Bogotá, Medellín y Cartagena.

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Redacción Semana
29 de octubre de 2026 a las 10:16 a. m.
El Día de Muertos llegará a Bogotá con una experiencia inspirada en la flor de cempasúchil.
El Día de Muertos llegará a Bogotá con una experiencia inspirada en la flor de cempasúchil. Foto: Suministrada / Tequila Don Julio - API

En México, el Día de Muertos es una celebración que honra la memoria de quienes fallecieron y mantiene vivos los vínculos con los seres queridos. Uno de sus símbolos es la flor de cempasúchil, cuyo color y aroma representan el camino que guía a las almas de regreso a casa. Esta tradición es el punto de partida de ‘El Puente Eterno’, una campaña global de Tequila Don Julio que tendrá actividades en Colombia.

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Del 28 de octubre al 1 de noviembre, la iniciativa llegará a la Zona T de Bogotá con una experiencia gratuita y abierta al público. El espacio contará con altares inspirados en la tradición mexicana, decorados con flores de cempasúchil, y permitirá a los visitantes dedicar canciones a familiares y amigos fallecidos.

La programación también contempla una ruta coctelera, que se desarrollará del 15 al 31 de octubre en 25 establecimientos de Bogotá, Medellín y Cartagena. Los bartenders participantes prepararán bebidas con tequila Don Julio, utilizando ingredientes tropicales, notas herbales, sabores especiados y elementos de la gastronomía mexicana, como el pan de muerto.

El Día de Muertos llegará a Bogotá con una experiencia inspirada en la flor de cempasúchil.
El Día de Muertos llegará a Bogotá con una experiencia inspirada en la flor de cempasúchil. Foto: Suministrada / Tequila Don Julio - API

En Bogotá participarán 13 establecimientos, entre ellos Tercer Piso, Petit Comité, Río, Selma, Oda, Jardín Nocturno y Rancho MX. En Medellín estarán Mala, WAN, Ene, Chez Migu, Salvaje, Casa de Nadie y Carmen. La ruta también llegará a Cartagena, con Barón, Discos y Mariscos, Barra 7, Mirador y Pasquín.

“En Don Julio, nuestras raíces mexicanas son parte esencial de nuestra identidad y de la manera en que entendemos la celebración. El Día de Muertos tiene un significado especial para nosotros porque representa la importancia de honrar nuestras tradiciones, celebrar la vida y mantener vivos los vínculos que nos unen. Queremos seguir compartiendo esa riqueza cultural con Colombia y el mundo, creando experiencias que eleven cada celebración y reflejen el espíritu de México”, afirmó Hilda Vélez, directora de Marketing de Diageo.

La campaña da continuidad a las iniciativas de la marca en torno a esta festividad. En 2024 rindió homenaje a las ofrendas monumentales y en 2025 al pan de muerto, mediante una colaboración con Panadería Rosetta, de Ciudad de México.

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