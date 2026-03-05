Turismo

El encantador pueblo de Boyacá conocido como ‘tierra bendecida’: tiene varios pisos térmicos y es perfecto para el ecoturismo

Su altura va desde los 1.600 metros sobre el nivel del mar hasta los 5.000.

GoogleSiga nuestras recomendaciones de turismo en Discover y conozca nuevos destinos

Redacción Turismo
5 de marzo de 2026, 11:39 a. m.
Atractivos turísticos de este municipio boyacense.
Atractivos turísticos de este municipio boyacense. Foto: Sistema de Información Turística de Boyacá (Situr)/API.

Boyacá es uno de los destinos perfectos para incluir en un plan de vacaciones. Este departamento destaca por su riqueza histórica, cultural y natural. Es reconocido por sus lindos paisajes, su clima agradable y sus pueblos llenos de tradición.

Destinos como Villa de Leyva, con su famosa plaza empedrada y su ambiente colonial, o la Laguna de Tota, el lago más grande del país, atraen a visitantes que buscan naturaleza, tranquilidad y belleza paisajística.

El pequeño pueblo de Boyacá con una mística laguna que es patrimonio cultural, un mágico destino para el ecoturismo

A esto se suma su deliciosa gastronomía típica y la hospitalidad de su gente, factores que hacen de este lugar un destino ideal para pasar unos días de descanso y desconectarse.

En su territorio alberga 123 municipios, uno de los cuales es privilegiado por su ubicación geográfica, por lo que ofrece diversos climas debido a que su altura varía entre los 1.600 y los 5.000 metros sobre el nivel del mar, según información de la Alcaldía Municipal.

Turismo

El paraíso del Cauca que enamora con su mezcla de selva y océano, ideal para los amantes de la aventura

Turismo

Estos son los encantos del pueblo antioqueño conocido como ‘la tierra del siempre volver’, ideal para el turismo de aventura

Turismo

El municipio colombiano conocido como la “tierra del pavo”, un paraíso rodeado de cascadas, piscinas y paisajes de cuento

Turismo

Si planea subir a los Cerros Orientales de Bogotá, ojo: estos son los senderos que estarán cerrados este fin de semana

Turismo

Con solo 41 kilómetros cuadrados, clima cálido y lindos paisajes: este es el municipio más pequeño de Quindío

Turismo

Colombia alcanzó cifra histórica en divisas por turismo: más de 11.000 millones de dólares

Turismo

El municipio de Risaralda donde la mojarra frita es protagonista y todos quieren probarla

Cápsulas

Bogotá apuesta por el turismo médico con programa para viajeros en escala

Empresas

Cotelco anuncia que el sector turístico y hotelero ha perdido 109.000 empleos en los últimos 8 meses

Turismo

¿En dónde queda y qué se puede hacer en la cascada más alta de Boyacá, joya natural para visitar a tres horas de Tunja?

Páramo, Chiscas
Chiscas, Boyacá, destaca por su gran oferta natural. Foto: Sistema de Información Turística de Boyacá (Situr)/API.

Se trata de Chiscas, que es conocido como la ‘Tierra bendecida’ debido a su gran riqueza natural y diversidad de ecosistemas, que lo convierten en un destino único y especial para desarrollar actividades al aire libre.

Está ubicado en la provincia de Gutiérrez y se distingue por su gran riqueza natural, paisajística, arquitectónica y cultural. Su diversidad climática, sumada a sus condiciones geográficas, favorece el desarrollo de distintos cultivos como fríjol, naranjas, chirimoyas, cebolla, tomate, trigo, maíz, habas y papa.

¿En dónde queda y qué se puede hacer en la cascada más alta de Boyacá, joya natural para visitar a tres horas de Tunja?

Diversidad de ecosistemas

El Sistema de Información Turística de Boyacá (Situr) indica que este municipio cuenta con ecosistemas muy diversos y bien conservados. Uno de sus atractivos es la diversidad de fauna. En su territorio habita la mayor población regional de venados cola blanca y cuerno peludo, mientras que en los páramos es posible observar el cóndor de los Andes, especie emblemática de Colombia.

Venado de cola blanca
Los venados son una de las especies que se aprecian en el municipio de Chiscas, Boyacá. Foto: Sistema de Información Turística de Boyacá/API.

Chiscas es perfecto para el turismo de naturaleza y de aventura y en sus tierras los visitantes tienen la posibilidad de recorrer el poblado colonial de Las Mercedes, la montaña de Duartes, el páramo de Chacarita, El Chuscal, el Pantano Hondo, el pico de Rechíniga, la Sierra de las Nievecitas, el Alto de Siachoque y las lagunas Las Orozcas, ubicadas en jurisdicción del Parque Nacional Natural El Cocuy, entre otras maravillas naturales, según indica la mencionada fuente.

El pequeño municipio de Boyacá que enamora con sus páramos y numerosas lagunas a dos horas de Tunja

La gran riqueza natural de este lugar ha motivado a la comunidad y a sus autoridades a trabajar en la protección y conservación del entorno y por ello se creó el Parque Temático de Chiscas, ubicado en el casco urbano, donde los visitantes pueden conocer los tres principales ecosistemas del municipio: páramo, bosque andino y bosque seco, además de recorrer senderos y participar en actividades educativas relacionadas con el cuidado del medioambiente.

En este pueblo, los habitantes elaboran artesanías en lana de oveja que, además de ser una actividad económica importante, se constituye en un atractivo para quienes visitan este destino.

Más de Turismo

P.N.N. Isla Gorgona forma parte de una de las 59 áreas protegidas del sistema de PNN de Colombia. Está conformado por dos islas (Gorgona y Gorgonilla). Está ubicada a 28 km al oeste de la costa del Pacífico Colombiano. Pertenece al municipio de Guapi departamento del Cauca. Fue descubierta por Bartolomé Ruiz​ en 1526. Se le da este  nombre debido a que la gran cantidad de serpientes en la isla que le recordaban a las Gorgonas de la mitología griega, quienes, en lugar de cabellos, llevaban serpientes. 29 de septiembre de 2024. Foto Jorge Orozco / El País.

El paraíso del Cauca que enamora con su mezcla de selva y océano, ideal para los amantes de la aventura

Támesis, Antioquia

Estos son los encantos del pueblo antioqueño conocido como ‘la tierra del siempre volver’, ideal para el turismo de aventura

Chámeza, Casanare

El municipio colombiano conocido como la “tierra del pavo”, un paraíso rodeado de cascadas, piscinas y paisajes de cuento

Senderos para recorrer en Bogotá

Si planea subir a los Cerros Orientales de Bogotá, ojo: estos son los senderos que estarán cerrados este fin de semana

Buenavista, Quindío.

Con solo 41 kilómetros cuadrados, clima cálido y lindos paisajes: este es el municipio más pequeño de Quindío

Según el Banco de la República, la generación de divisas del turismo en el primer semestre del año, llegó a 3.207,5 millones de dólares.

Colombia alcanzó cifra histórica en divisas por turismo: más de 11.000 millones de dólares

Mojarra

El municipio de Risaralda donde la mojarra frita es protagonista y todos quieren probarla

Turismo gastronómico

Estas son las ciudades europeas que más atraen a los turistas con su gastronomía, según ranking

Viajero buscando su próximo destino

Los destinos nacionales e internacionales más buscados para Semana Santa 2026: viajar ya no es solo por tradición religiosa

Noticias Destacadas