El encantador pueblo de Boyacá conocido como ‘tierra bendecida’: tiene varios pisos térmicos y es perfecto para el ecoturismo

Boyacá es uno de los destinos perfectos para incluir en un plan de vacaciones. Este departamento destaca por su riqueza histórica, cultural y natural. Es reconocido por sus lindos paisajes, su clima agradable y sus pueblos llenos de tradición.

Destinos como Villa de Leyva, con su famosa plaza empedrada y su ambiente colonial, o la Laguna de Tota, el lago más grande del país, atraen a visitantes que buscan naturaleza, tranquilidad y belleza paisajística.

A esto se suma su deliciosa gastronomía típica y la hospitalidad de su gente, factores que hacen de este lugar un destino ideal para pasar unos días de descanso y desconectarse.

En su territorio alberga 123 municipios, uno de los cuales es privilegiado por su ubicación geográfica, por lo que ofrece diversos climas debido a que su altura varía entre los 1.600 y los 5.000 metros sobre el nivel del mar, según información de la Alcaldía Municipal.

Chiscas, Boyacá, destaca por su gran oferta natural. Foto: Sistema de Información Turística de Boyacá (Situr)/API.

Se trata de Chiscas, que es conocido como la ‘Tierra bendecida’ debido a su gran riqueza natural y diversidad de ecosistemas, que lo convierten en un destino único y especial para desarrollar actividades al aire libre.

Está ubicado en la provincia de Gutiérrez y se distingue por su gran riqueza natural, paisajística, arquitectónica y cultural. Su diversidad climática, sumada a sus condiciones geográficas, favorece el desarrollo de distintos cultivos como fríjol, naranjas, chirimoyas, cebolla, tomate, trigo, maíz, habas y papa.

Diversidad de ecosistemas

El Sistema de Información Turística de Boyacá (Situr) indica que este municipio cuenta con ecosistemas muy diversos y bien conservados. Uno de sus atractivos es la diversidad de fauna. En su territorio habita la mayor población regional de venados cola blanca y cuerno peludo, mientras que en los páramos es posible observar el cóndor de los Andes, especie emblemática de Colombia.

Los venados son una de las especies que se aprecian en el municipio de Chiscas, Boyacá. Foto: Sistema de Información Turística de Boyacá/API.

Chiscas es perfecto para el turismo de naturaleza y de aventura y en sus tierras los visitantes tienen la posibilidad de recorrer el poblado colonial de Las Mercedes, la montaña de Duartes, el páramo de Chacarita, El Chuscal, el Pantano Hondo, el pico de Rechíniga, la Sierra de las Nievecitas, el Alto de Siachoque y las lagunas Las Orozcas, ubicadas en jurisdicción del Parque Nacional Natural El Cocuy, entre otras maravillas naturales, según indica la mencionada fuente.

La gran riqueza natural de este lugar ha motivado a la comunidad y a sus autoridades a trabajar en la protección y conservación del entorno y por ello se creó el Parque Temático de Chiscas, ubicado en el casco urbano, donde los visitantes pueden conocer los tres principales ecosistemas del municipio: páramo, bosque andino y bosque seco, además de recorrer senderos y participar en actividades educativas relacionadas con el cuidado del medioambiente.

En este pueblo, los habitantes elaboran artesanías en lana de oveja que, además de ser una actividad económica importante, se constituye en un atractivo para quienes visitan este destino.