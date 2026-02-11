Turismo

El “mágico” lugar santandereano que cautiva con su combinación de aventura y naturaleza, un destino emergente digno de admirar

Visitar este atractivo es uno de los planes más recomendados para disfrutar en el departamento.

Siga nuestras recomendaciones de turismo en Discover y conozca nuevos destinos

Redacción Turismo
11 de febrero de 2026, 11:06 a. m.
Cascadas Ventanas de Tisquizoque
Cascadas Ventanas de Tisquizoque Foto: Cortesía - Alcaldía de Florián, Santander

Marcado por su geografía montañosa y su multiculturalidad, Santander se destaca como un destino imperdible en Colombia que sorprende con pueblos patrimoniales únicos y de gran riqueza natural.

En cada rincón del departamento hay tesoros por descubrir, incluido un lugar “mágico” que cautiva con su combinación de aventura y naturaleza, reconocido por TripAdvisor como una de las 14 experiencias imperdibles en Santander.

Este destino emergente que ha enamorado a varios viajeros son las Ventanas de Tisquizoque, un fenómeno natural que sorprende con sus fascinantes paisajes en el municipio de Florián.

“Es un mágico lugar que vale la pena conocer. Lo recomiendo 100 %; prepárate para caminar y conocer lugares únicos e inexplorados”, “el lugar es muy lindo, el clima de Florián es delicioso y sitios turísticos para bañarse hay muchos, totalmente recomendado”, dicen algunas referencias de viajeros que han tenido la oportunidad de visitar este atractivo santandereano digno de admirar.

En redes sociales, varios creadores de contenido de viajes también han compartido su experiencia al visitar este destino emergente, dejando en evidencia que, antes de contemplar la belleza del lugar, compuesto por imponentes cascadas, se adentran en un emocionante recorrido entre montañas y exuberante vegetación.

@jenteguia

Conoce las Ventanas de Tisquizoque en Florian Santander 🥰 en compañía de @Cacique Travel y Aventure Turi #santander #florian #tisquizoque #ventanastisquizoque #planessantander #quehacerensantander #senderismo #trekking #aventura #colombia

♬ sonido original - Jennifer Marin Ospina

La caminata, según sus testimonios, dura aproximadamente 40 minutos, pasando por joyas naturales que parecen de cuento, como Charco Azul, donde es posible disfrutar la última caída de agua de las cascadas Ventanas de Tisquizoque.

Durante el recorrido, además, es posible explorar una cueva llena de misterio y ancestralidad, ya que se dice que en el pasado fue el hogar de la tribu Tisquizoque, comunidad que inspiró el nombre de este tesoro natural oculto, el cual se posiciona como uno de los sitios de interés más emocionantes por descubrir en Santander.

Desde esta cueva, que se asemeja a una ventana, es posible contemplar vistas panorámicas del municipio de Florián y sus alrededores, creando un escenario imperdible para quienes buscan destacar de las rutinas y del bullicio de las grandes ciudades.

Otros atractivos para descubrir en Florián

Además de las Ventanas de Tisquizoque, este municipio se caracteriza por su riqueza natural y paisajes que invitan al ecoturismo en sitios como Charco Paila, un balneario natural formado por las aguas de corriente de la Quebrada la Venta, situado a 70 metros de distancia del primer puente colgante peatonal que da acceso a las Ventanas.

Florián, Santander
Charco Paila en Florián, Santander Foto: Crédito: Alcaldía Municipal de Florián Santander / API

También está Chiconal, un imponente sitio turístico de gran belleza ubicado en el afluente de la Quebrada Chiconal, exactamente en la vereda de Tizquizoque, cuyas aguas son termales y hacen que se convierta en un atractivo único.

