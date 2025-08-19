Suscribirse

TURISMO

El momento en que ‘El Chiringuito’ fue interrumpido en vivo para preguntarle a Jota Jordi por el video que publicó sobre Colombia

El periodista deportivo español dejó sus sensaciones luego de pasar las vacaciones en Colombia.

Redacción Turismo
19 de agosto de 2025, 8:43 p. m.
Josep Pedrerol y Joti Jorda conversando en 'El Chiringuito'
Josep Pedrerol y Joti Jorda conversando en 'El Chiringuito' | Foto: Foto del video de El Chiringuito

Jota Jordi, periodista del programa español ‘El Chiringuito’, publicó recientemente un video dándoles las gracias a los colombianos por lo que significó su estadía en el territorio nacional.

“Se acabó este viaje y no tengo duda que es el mejor viaje que he hecho en mi vida y he viajado. Junto a mi tierra es el mejor país del mundo”, aseguró Jota Jordi junto al video que publicó en X, Facebook e Instagram dando cuenta de su viaje a Colombia.

Ahora, con él ya de regreso en el programa español, sus compañeros terminaron preguntándole por las publicaciones que hizo en sus redes sociales elogiando a Colombia.

Jota Jordi: “Yo me fui a Colombia y pensaba, digo, hostia, el Barça fatal, todo horroroso,

Josep Pedrerol (el director del programa): Colombia...

Jota Jordi: Espectacular. Tengo la camiseta aquí.

Josep Pedrerol: Para mandar un abrazo a la gente de Win Sports, a todo Colombia. Transmitimos en Win Sports para Colombia, por cierto...

Jota Jordi: Tenemos que ir todos a Colombia. Es espectacular, los que nos ven, y la gente es maravilloso, el país es espectacular. Todo genial, de verdad, o sea, 100% recomendable ir a Colombia, de verdad.

Josep Pedrerol: Qué bonito.

Jota Jordi: Y nos ven muchísimo, pero muchísimo, no os podéis ni imaginar.

Josep Pedrerol: Brandon, ¿has estado ahí?

Brandon: Un gran país. Confirmo absolutamente las palabras de Jota, es un país impresionante, que tiene una riqueza increíble, su gente es increíble y la verdad que el viaje...

Josep Pedrerol: ¿Tienes familia ahí?

Brandon: Sí, familia allí, que de hecho no conocía y he estado conociendo y la verdad que súper emotivo y fenomenal, el mejor viaje de mi vida, pero sin duda.

Jota Jordi: Sí, sí. Lo mismo digo, el mejor viaje de mi vida, pero de largo, La verdad, más. Lo tiene todo. Colombia lo tiene todo. Todo. Playas, montaña, comida, comes perfecto, la gente es feliz, agradable, de verdad es un país maravilloso.

Estas son las imágenes de cómo se habló de Colombia en el programa:

Este fue el video que publicó Joti Jorda, que motivó la charla en el programa:

Contexto: Jota Jordi, famoso periodista de ‘El Chiringuito’, habló maravillas de Colombia: “Es el mejor viaje que he hecho”

“Colombia es un país seguro, Colombia es un país bonito, Colombia tiene las mejores selvas, las mejores playas, las mejores ciudades, los mejores parques nacionales, la mejor comida, la mejor gente”.

Estas fueron otras de sus publicaciones:

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Los signos del zodiaco que tendrían más posibilidades de ganar la lotería la tercera semana de agosto 2025, según la IA

2. Conmoción en Mesitas del Colegio: confirman masacre de tres personas en una finca de recreo

3. Destapan por qué Gustavo Petro tiene interés en el caso de Epa Colombia: se mencionó el estallido social

4. Pilas viajeros: los errores al entrar a Estados Unidos que pueden costarle muy caro

5. Real Madrid sufrió en su debut por la liga española: así le fue a Franco Mastantuono

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Turismo en ColombiaturismoEspaña

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.