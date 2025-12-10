Antioquia está dividido en nueve subregiones y una de ellas es la de occidente, una zona que es considerada una joya en la que destaca la calidez de su clima. Es un territorio ideal para los planes de naturaleza debido a que se esconde entre montañas y ofrece lugares especiales para descansar.

Esta zona de Antioquia destaca por su gran riqueza artesanal, que se refleja en piezas únicas hechas en barro que son el alma de la tradición local. De igual forma, la filigrana se expone como una manifestación del arte orfebre antioqueño, pues transforma el oro y la plata en obras de arte.

Es una región en la que es posible apreciar y disfrutar de diversidad de atractivos y en su territorio se encuentra el municipio de Caicedo, que se caracteriza por su variada oferta de recursos naturales, por su diversidad y reserva hídrica, vegetal y de flora y fauna.

Es conocido también por ser un gran productor de diferentes cultivos, lo cual no solo hace parte de su economía, sino que también se relaciona con su paisajismo natural.

Caicedo es uno de los destinos para visitar en el occidente de Antioquia. | Foto: Turismo Antioquia Travel/API.

El portal Turismo Antioquia Travel indica que en este destino los viajeros se encuentran con varios sitios de interés. Por ejemplo, el Alto de la Cruz, que es un cerro desde donde es posible disfrutar de una hermosa vista del municipio y realizar senderismo ecológico para disfrutar de la vegetación que rodea el camino hasta este lugar. Adicional, es un sitio de peregrinación.

Para quienes disfrutan de los planes de naturaleza también está la Piedra del Encanto, un lugar que es referente de este pueblo, donde se disfruta de variedad de fuentes hídricas, zonas verdes, variedad en flora y fauna y de la calidez de sus habitantes.

A estos sitios se suman el Puente Histórico, que es un punto emblemático con un referente histórico muy importante, y el Parque Regional Natural Corredor de Las Alegrías, una cadena boscosa que hace parte de un corredor biológico que está ubicado entre los municipios Anzá, Santa Fe de Antioquia y Caicedo. Es un espacio con diversidad de flora nativa y de fauna, especies de mamíferos, reptiles, anfibios y aves.

El municipio Caicedo es un lugar ideal para conectarse con la naturaleza. | Foto: Getty Images

Un poco de historia

El portal Corregimientos de Antioquia indica que en el año 1870, en lo que hoy se conoce como Caicedo, emergió un corregimiento con el nombre Guamo. Cinco años después, alcanzó el título de corregimiento dentro del municipio de Urrao.