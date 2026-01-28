Turismo

El municipio boyacense que está de ferias y fiestas este fin de semana; un destino con diversos encantos turísticos

Este pueblo se encuentra a dos horas y media de Tunja, capital del departamento.

GoogleSiga nuestras recomendaciones de turismo en Discover y conozca nuevos destinos

Redacción Turismo
28 de enero de 2026, 5:24 p. m.
Este municipio boyacense tiene varios encantos turísticos para conocer.
Este municipio boyacense tiene varios encantos turísticos para conocer. Foto: Sistema de Información Turística de Boyacá (Situr)/API.

Con un total de 123 municipios, Boyacá se incluye en la lista de las múltiples opciones para visitar en Colombia. Es un destino ideal para quienes disfrutan de planes de naturaleza, les gusta conocer de historia y que valoran la importancia cultural de cada lugar.

Pueblos como Villa de Leyva, Monguí y Ráquira conservan una arquitectura colonial bien preservada, calles empedradas y una identidad cultural que se refleja en sus artesanías, festividades y gastronomía típica.

Así es la ‘capital mundial de la guanábana’, un destino con más de 400 años de historia para visitar en Boyacá

Además, este departamento se ha consolidado como un destino perfecto para quienes buscan tranquilidad y momentos especiales mientras disfrutan de ricas preparaciones gastronómicas típicas de la zona.

Si planea viajar a este destino en estos días o se encuentra en estas tierras, uno de sus municipios se encuentra de fiestas este fin de semana, lo que puede resultar una buena excusa para conocerlo.

Turismo

El pueblo antioqueño que debe su nombre a una especie de árbol de rápido crecimiento, símbolo de su progreso

Turismo

La isla más cercana a Cartagena donde es posible navegar en kayak y explorar el bosque seco tropical

Turismo

El pueblo cuyas calles empedradas, casas coloniales y museos históricos desafían el paso de los años; es patrimonio de Colombia

Turismo

Así es uno de los municipios más pequeños del Valle del Cauca, un acogedor destino de bellos paisajes y miradores

Turismo

Así es el municipio risaraldense que enamora con sus ríos y mágicos escenarios naturales; está a pocos kilómetros de Pereira

Turismo

El pueblo santandereano lleno de historia, encanto y paisajes naturales que invitan a disfrutarlo, ideal para días de descanso

Turismo

El municipio antioqueño con más de 60 cascadas, un paraíso natural para no perderse a tres horas de Medellín

Turismo

Así es la ‘capital mundial de la guanábana’, un destino con más de 400 años de historia para visitar en Boyacá

Tecnología

Así sería el primer hotel en la Luna y esto es lo que le costaría reservar una habitación: desde ya aceptan solicitudes

Turismo

Cuatro delicias gastronómicas que debe probar si está de viaje por el Eje Cafetero; una explosión de sabores

Garagoa, Boyacá
Atractivos turísticos de Garagoa, Boyacá Foto: Cortesía - Sistema de Información Turística de Boyacá (Situr)

Se trata de Garagoa, un pueblo ubicado a un poco más de dos horas de Tunja, capital del departamento. Allí se celebran las Ferias y Fiestas de la Virgen de la Candelaria, que se extienden desde este jueves 29 de enero hasta el dos de febrero, de acuerdo con información de la Alcaldía Municipal.

El encuentro tendrá celebraciones religiosas, feria ganadera, porcina y canina, torneo y exhibición de tractomulas, motocross, cabalgata, carrera de balineras, presentaciones musicales y artísticas, así como verbenas populares, según el Fondo Mixto de Cultura de Boyacá.

¿Qué se puede hacer en Garagoa?

Este es un destino en el que el senderismo y el turismo de naturaleza son una buena opción. El Sistema de Información Turística de Boyacá (Situr) indica que algunos de los sitios de mayor interés en el municipio son el Alto de Santa Bárbara, la Reserva natural El Secreto y la Reserva Mundo mágico de Paluwala. También están las cascadas del río Tunjita y Las Guanicas.

El rincón de Boyacá que esta cautivando a los turistas con sus hermosas vistas y una gigante obra de arte en honor a las abejas

A estos encantos naturales se suman la Catedral de la Diócesis de Garagoa, la Casa de la Cultura Julio Roberto Gómez, la Sala Arqueológica Julio Roberto Gómez y el hospedaje rural El Refugio de Mamapacha.

En cuanto a su gastronomía, se destacan amasijos como las garullas, almojábanas y bizcochos de vino, arepas de guiva (relleno de arveja), arepas de baluy y de maíz pelao en laja, queso de hoja y carne al caldero, entre otros.

Garagoa, Boyacá
Monumento Mamapacha, Garagoa, Boyacá. Foto: Cortesía - Sistema de Información Turística de Boyacá (Situr)

Adicional a las fiestas en honor a la Virgen de la Candelaria, que se llevan a cabo este fin de semana, en Garagoa también se realiza la Semana de la Cultura Luis Alfonso Vargas Olmos, en la última semana de octubre, y del 16 al 23 de diciembre, el Aguilando Garagoense, que ya es tradicional.

Un poco de historia

De acuerdo con Situr, el territorio actual del municipio fue albergue de una tribu indígena comandada por un cacique chibcha; los indios que moraban en el caserío y en sus dependencias se llamaban los garaguas.

Hacia 1539, Gonzalo Jiménez de Quesada partió en una expedición en busca de esmeraldas, en la cual encontró a Garagoa; más tarde, en 1556, comenzó la evangelización de la Iglesia católica hasta 1635, cuando se censó por primera vez el municipio.

Más de Turismo

Yarumal, Antioquia

El pueblo antioqueño que debe su nombre a una especie de árbol de rápido crecimiento, símbolo de su progreso

Así es Isla Grande

La isla más cercana a Cartagena donde es posible navegar en kayak y explorar el bosque seco tropical

Sana fe de Antioquia

El pueblo cuyas calles empedradas, casas coloniales y museos históricos desafían el paso de los años; es patrimonio de Colombia

Argelia, Valle del Cauca.

Así es uno de los municipios más pequeños del Valle del Cauca, un acogedor destino de bellos paisajes y miradores

Garagoa, Boyacá

El municipio boyacense que está de ferias y fiestas este fin de semana; un destino con diversos encantos turísticos

Pueblo Rico, Risaralda

Así es el municipio risaraldense que enamora con sus ríos y mágicos escenarios naturales; está a pocos kilómetros de Pereira

San Joaquín, Santander

El pueblo santandereano lleno de historia, encanto y paisajes naturales que invitan a disfrutarlo, ideal para días de descanso

San Carlos, Antioquia

El municipio antioqueño con más de 60 cascadas, un paraíso natural para no perderse a tres horas de Medellín

Gachetá - Cundinamarca

Los encantos del pueblo cundinamarqués cuyo nombre significa “detrás de nuestras labranzas”

Valparaíso, Antioquia - Colombia. Octubre 27 de 2024. Municipio de 127 kilómetros cuadrados.

A tres horas de Medellín: el pueblo del suroeste antioqueño reconocido por su riqueza cultural y diversos atractivos

Noticias Destacadas