Con un total de 123 municipios, Boyacá se incluye en la lista de las múltiples opciones para visitar en Colombia. Es un destino ideal para quienes disfrutan de planes de naturaleza, les gusta conocer de historia y que valoran la importancia cultural de cada lugar.

Pueblos como Villa de Leyva, Monguí y Ráquira conservan una arquitectura colonial bien preservada, calles empedradas y una identidad cultural que se refleja en sus artesanías, festividades y gastronomía típica.

Además, este departamento se ha consolidado como un destino perfecto para quienes buscan tranquilidad y momentos especiales mientras disfrutan de ricas preparaciones gastronómicas típicas de la zona.

Si planea viajar a este destino en estos días o se encuentra en estas tierras, uno de sus municipios se encuentra de fiestas este fin de semana, lo que puede resultar una buena excusa para conocerlo.

Atractivos turísticos de Garagoa, Boyacá Foto: Cortesía - Sistema de Información Turística de Boyacá (Situr)

Se trata de Garagoa, un pueblo ubicado a un poco más de dos horas de Tunja, capital del departamento. Allí se celebran las Ferias y Fiestas de la Virgen de la Candelaria, que se extienden desde este jueves 29 de enero hasta el dos de febrero, de acuerdo con información de la Alcaldía Municipal.

El encuentro tendrá celebraciones religiosas, feria ganadera, porcina y canina, torneo y exhibición de tractomulas, motocross, cabalgata, carrera de balineras, presentaciones musicales y artísticas, así como verbenas populares, según el Fondo Mixto de Cultura de Boyacá.

¿Qué se puede hacer en Garagoa?

Este es un destino en el que el senderismo y el turismo de naturaleza son una buena opción. El Sistema de Información Turística de Boyacá (Situr) indica que algunos de los sitios de mayor interés en el municipio son el Alto de Santa Bárbara, la Reserva natural El Secreto y la Reserva Mundo mágico de Paluwala. También están las cascadas del río Tunjita y Las Guanicas.

A estos encantos naturales se suman la Catedral de la Diócesis de Garagoa, la Casa de la Cultura Julio Roberto Gómez, la Sala Arqueológica Julio Roberto Gómez y el hospedaje rural El Refugio de Mamapacha.

En cuanto a su gastronomía, se destacan amasijos como las garullas, almojábanas y bizcochos de vino, arepas de guiva (relleno de arveja), arepas de baluy y de maíz pelao en laja, queso de hoja y carne al caldero, entre otros.

Monumento Mamapacha, Garagoa, Boyacá. Foto: Cortesía - Sistema de Información Turística de Boyacá (Situr)

Adicional a las fiestas en honor a la Virgen de la Candelaria, que se llevan a cabo este fin de semana, en Garagoa también se realiza la Semana de la Cultura Luis Alfonso Vargas Olmos, en la última semana de octubre, y del 16 al 23 de diciembre, el Aguilando Garagoense, que ya es tradicional.

Un poco de historia

De acuerdo con Situr, el territorio actual del municipio fue albergue de una tribu indígena comandada por un cacique chibcha; los indios que moraban en el caserío y en sus dependencias se llamaban los garaguas.

Hacia 1539, Gonzalo Jiménez de Quesada partió en una expedición en busca de esmeraldas, en la cual encontró a Garagoa; más tarde, en 1556, comenzó la evangelización de la Iglesia católica hasta 1635, cuando se censó por primera vez el municipio.