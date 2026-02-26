Turismo

El municipio caldense de clima cálido, para disfrutar de balnearios y vivir la cultura cafetera, a 45 minutos de Manizales

Es un destino de bellos paisajes.

Redacción Turismo
26 de febrero de 2026, 4:11 p. m.
Las fincas cafeteras son uno de los atractivos de este destino caldense.
Las fincas cafeteras son uno de los atractivos de este destino caldense. Foto: Getty Images

En el corazón del Eje Cafetero se encuentra el departamento de Caldas, un territorio reconocido por su tradición, hospitalidad y montañas cubiertas de verdes cafetales, rodeadas de lindos paisajes.

Este destino brinda experiencias únicas en naturaleza y aventura. Por ejemplo, el Parque Nacional Natural Los Nevados les da a los viajeros la oportunidad de explorar ecosistemas de alta montaña, además de que en sus tierras también hay miradores y rutas ecológicas que complementan una experiencia ideal para descansar, aprender y conectarse con la cultura andina colombiana.

Estos son los encantos del ‘paraíso turístico de Caldas’, un rincón lleno de magia e ideal para hacer ecoturismo

Este departamento alberga 27 municipios en los que predominan sus bellos paisajes enmarcados por valles y montañas que vale la pena conocer. Uno de los que puede incluirse en la lista para darse una escapada y pasar unos días de descanso es Palestina, que recibe a los turistas con los brazos abiertos para ofrecerles una experiencia inigualable. Allí los viajeros descubren la fusión perfecta entre café y paisajes.

Eje cafetero
Palestina es un destino para vivir plenamente la cultura cafetera. Foto: Juan Carlos Sierra

Uno de los planes imperdibles para realizar en este lugar es visitar las fincas cafeteras donde se tienen la oportunidad de vivir de cerca todo el proceso alrededor de este grano, hasta que llega a la taza. La experiencia incluye recoger granos maduros, aprender sobre el proceso de tostado y disfrutar de catas que despiertan las papilas gustativas, así que es un lugar perfecto para los amantes de esta bebida.

En Palestina también se puede aprender sobre el cacao. Allí está la Granja Luker, uno de los pocos centros de investigación de este producto en el mundo, según información de la Gobernación de Caldas. Este lugar tiene atractivos como el recorrido didáctico por el proceso del cacao y la presentación de avances científicos sobre el tema.

Así es el pueblo caldense cuyo nombre significa “río de oro”, un mosaico de paisajes de ensueño con aroma a café

Otros atractivos imperdibles

Además de conocer sobre estos procesos agrícolas, en este destino se pueden desarrollar actividades como la pesca deportiva, cabalgatas, avistamiento de aves, deleitarse con su gastronomía y descansar y relajarse en balnearios mientras de disfruta de un clima cálido y agradable con una temperatura promedio de 19 grados centígrados.

Palestina, Caldas
Palestina tiene encantos imperdibles para visitar. Foto: Gobernación de Caldas/API.

Uno de los sitios imperdibles si se está de viaje por este lugar es la vereda Santagueda que tiene una amplia oferta de alojamientos rurales. Este es un buen escenario para disfrutar con familiares o amigos de la fonda de Santagueda.

De acuerdo con la Gobernación, este municipio cafetero es más que un destino turístico; pues es un lugar que despierta los sentidos y el café se convierte en el mejor regalo para el paladar.

