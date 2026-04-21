El municipio caldense llamado ‘capital nacional de la seda’, un destino cafetero ideal para el ecoturismo

El Eje Cafetero es una de las regiones favoritas de los viajeros para pasar días de descanso o vacaciones, dada su amplia oferta turística que invita a vivir experiencias únicas en medio de abundantes cultivos cafeteros, montañas y lindos paisajes.

El pueblo de Caldas bañado de aguas cristalinas y de gran belleza colonial y cultural

Allí se encuentra el departamento de Caldas, que forma parte del Paisaje Cultural Cafetero, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, donde se puede conocer de cerca el proceso de cultivo de este grano y disfrutar de fincas tradicionales, mientras se degusta una deliciosa taza de café.

Es un territorio con una gran riqueza natural, con escenarios imponentes como el Parque Nacional Natural Los Nevados, ideal para el ecoturismo y la aventura. Allí se pueden encontrar páramos, termales y el majestuoso Nevado del Ruiz.

Anserma es un destino cafetero imperdible en el departamento de Caldas. Foto: Getty Images

Uno de sus 27 municipios es llamado ‘capital nacional de la seda’, debido a que allí en sus tierras se ha cultivado la Morena, planta que alimenta el gusano de seda, de donde se extrae la materia prima con la cual se elaboran elementos artesanales textiles en este material, según información de la Gobernación de Caldas. Por esta razón, uno de los planes en este pueblo es visitar talleres artesanales que se dedican a esta actividad.

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Se trata de Anserma, al que también se le conoce como la Abuela de Caldas, debido a que su fundación se dio a principios del siglo XVI. Cuenta la historia que este pueblo fue creado por el mariscal Jorge Robledo en 1539, con el nombre de Santa Ana de los Caballeros, el cual Sebastián de Belalcázar cambió posteriormente por el de Anserma, derivado de la voz indígena “Anzea”, que significa sal, aunque algunos historiadores opinan que se deriva del nombre de un cacique de esta tierra llamado “Anzea”.

Este municipio está ubicado en lo alto de la cordillera y se caracteriza por brindar una extensa vista de la región y de los encantadores paisajes que la adornan.

Anserma es uno de los destinos imperdibles en Caldas. Foto: Gobernación de Caldas/API.

Diversidad de atractivos para conocer

La fuente oficial indica que esta población tiene importantes atracciones turísticas representadas en su arquitectura tradicional antioqueña, sus parques y templos. Es un destino que les ofrece a los viajeros una temperatura promedio de 19 grados centígrados y se encuentra a unas dos horas de Manizales, capital del departamento.

En la lista de sitios de interés se incluyen el Templo de Santa Bárbara, la Quebrada Cauya, los ríos Cauca y Risaralda, el Centro Vacacional La María y el Taller Artesanal Cooperativa de Artesanías de seda.

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Así mismo, está el Salto de la Paloma, que es una caída de agua de 18 metros de altura, localizada entre las veredas Lorica y Tumará, considerado un espacio natural de fácil acceso.

En cuanto a la gastronomía, en este municipio caldense se disfruta de los frijoles caldenses, los cuales se acostumbran a servir como calentado para el desayuno y como sopa o parte del seco, para almuerzo o la comida.