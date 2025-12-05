El municipio colombiano donde se encuentra el pesebre humano más grande del mundo, ganador de un récord Guinness

En temporada navideña, Colombia se transforma en un mosaico de luces, tradición y paisajes que invitan a redescubrir rincones únicos. Esto ocurre porque distintos destinos del país estrenan atractivos alusivos a la Navidad que, además de cautivar a los visitantes con su diseño y colores, son una muestra de creatividad, innovación y un arduo trabajo comunitario.

Uno de esos atractivos es el pesebre humano más grande del mundo, que se encuentra en el municipio de Palmira, en el departamento del Valle del Cauca, ganador de un récord Guinness.

Este parque temático se encuentra situado exactamente en el Bosque Municipal, donde cobra vida uno de los relatos más significativos de la tradición católica: el nacimiento de Jesús.

En un espacio de 15.000 metros cuadrados de infraestructura. Según detalló Fabián Andrés Rojas, creador del pesebre, en Noticias Caracol, el montaje recrea la esencia y la cotidianidad de tres pueblos emblemáticos: Nazaret, Jerusalén y Belén.

Para lograrlo, cuenta con la participación de 90 actores en vivo, quienes interpretan escenas, oficios y momentos propios de la época, permitiendo a los visitantes sumergirse en una experiencia inmersiva que combina historia, arte y devoción.

De esta manera, el recorrido por este atractivo, además de sorprender por su gran tamaño, invita a conectarse con la tradición navideña desde una perspectiva totalmente única.

Según informó recientemente la Alcaldía de Palmira, este año, por primera vez, este pesebre de talla mundial está disponible de manera gratuita para el público en la Villa de las Palmas.

Fechas para conocer este atractivo especial en Navidad

Desde el pasado lunes 1 de diciembre al 30 de este mismo mes, los visitantes podrán disfrutar más de 37 escenas con 90 actores en vivo, quienes dan vida a ese relato católico que mezcla patrimonio, cultura y tradición.

Gracias a esta experiencia inmersiva, Palmira ha vuelto a consolidarse como un destino navideño destacado en la región. Además, la propuesta se complementa de manera perfecta con una gran feria de emprendimientos en la que más de 100 artesanos y empresarios locales exhiben sus productos y servicios.

Este espacio no solo enriquece la experiencia del visitante, sino que también impulsa la visibilidad del talento palmirano y contribuye a dinamizar la economía de la ciudad durante una de las temporadas más importantes del año.