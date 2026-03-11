El nombre de este pueblo boyacense significa ‘señor de los vientos’, un paraíso de clima agradable y diversidad de festivales

Boyacá está dividido en 13 provincias y una de ellas es la de Oriente, conformada por ocho municipios, entre ellos Guateque, que es considerado su capital y es una buena opción para disfrutar de un buen descanso, a dos horas de la ciudad de Tunja.

Con un clima templado, este destino destaca por su arquitectura colonial, paisajes montañosos, fuerte tradición pirotécnica y una deliciosa gastronomía local, todo complementado con la amabilidad de su gente.

Su nombre proviene de Guatoc, que en lengua chibcha significa ‘Rey de los vientos’ o ‘Riachuelo de la cañada’, un destino que vale la pena conocer. En su territorio, los habitantes se dedican a actividades como la agricultura, el comercio, la pirotecnia, la ganadería y el transporte, entre otras.

Este destino destaca por su clima agradable y su diversidad de festividades. Foto: Sistema de Información Turística de Boyacá (Situr)/API.

Es un destino con varios sitios de interés, según el Sistema de Información Turística de Boyacá (Situr). Algunos de ellos son el parque recreacional Colina, el sendero del Alto de la Burra, que es perfecto para los amantes de la naturaleza y el senderismo; la pila municipal, el reloj de la torre, el parque principal, el parque San José y la casa de la cultura.

Allí los viajeros pueden disfrutar de diversas actividades culturales que hacen parte de su lista de atractivos. En la lista se encuentran el Festival de Luces y Cultura, el cumpleaños del municipio, la conmemoración de la Semana Santa, la Semana de la Cultura Cacique Guatoc, el Festival de Saberes y Sabores, la Carrera Atlética Ultra Valle de Tenza y las tradicionales ferias y fiestas del pueblo.

También son importantes las ferias empresariales, gastronómicas y artesanales, los mercados campesinos y los festivales gastronómicos, al igual que otras religiosas como la de la Virgen del Carmen y la de El Señor de los Milagros.

Este destino es una buena opción para visitar en Boyacá. Foto: Gobernación de Boyacá/API.

La gastronomía de este municipio es otro de sus encantos. Allí una de las características es que sus productos son muy frescos y uno de los imperdibles es la carne al caldero, así como los amasijos con las tradicionales arepas de maíz, las garullas, las mogollas guatecanas, almojábanas y postres típicos de este municipio. Uno de ellos es al que se le conoce como “media luna”, elaborado con arequipe, cuajada y dulce de fruta.

Un poco de historia

Los datos históricos indican que Guateque fue fundado en el año de 1556 y erigido municipio en 1778. Los chibchas se encontraban en la colina de Guatoc, donde se reunían a celebrar fiestas religiosas.

Cerca de esta colina había un riachuelo que murmuraba por la cañada, el nombre de la cañada también era ‘Guatoc’ la cual bajaba por donde hoy es Guateque, que recibió este nombre en honor a dos costumbres indígenas de fiesta y jolgorio.