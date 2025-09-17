Suscribirse

El parque ecológico cerca de Bogotá que sorprende con sus rocas rupestres y sus senderos de gran belleza natural

Este atractivo rodeado de exuberante vegetación se encuentra a 38 kilómetros desde el centro de Bogotá.

Redacción Turismo
17 de septiembre de 2025, 2:20 p. m.
Parque ecológico cerca a Bogotá
Parque La Poma en Soacha. | Foto: Cortesía - Página web Corporación Ambiental Empresarial

¿Está buscando un escape de la rutina sin alejarse mucho de Bogotá? Sí es así, en esta nota encontrará uno de los lugares más recomendados para visitar, situado a una distancia de la capital colombiana de apenas 38 kilómetros desde el centro.

Y es que para nadie es un secreto que la ciudad, gracias a su privilegiada ubicación geográfica, cuenta con la fortuna de estar rodeada de diferentes pueblos encantadores y otros entornos que se caracterizan por sus paisajes y exuberante vegetación, varios de ellos con vocación ecoturística.

Contexto: Los encantos del municipio de mayor extensión en Colombia y el mundo, un lugar con paisajes que enamoran

Entre esos lugares, ideales para conectarse con la naturaleza y hacer actividades como senderismo, se destaca el Parque La Poma en Soacha, localizado cerca de otras población como Sibaté y Granada, con un área de 128 hectáreas.

Según información consignada en el sitio web de la Corporación Ambiental Empresarial, actualmente este parque se consolida como bosque periurbano más grande y totalmente restaurado en Colombia, siendo el resultado de un trabajo conjunto con la comunidad y el sector empresarial.

Parque La Poma en Soacha
Este parque está enfocado en la conservación del bosque cerca de la ciudad. | Foto: Cortesía - Página web Corporación Ambiental Empresarial

El parque La Poma es considerado como un aula abierta en donde se viven y socializan procesos de restauración ecológica a través de espacios naturales de gran belleza y óptimos para el ecoturismo cerca de Bogotá.

En total, cuenta con 144.000 árboles sembrados y, hasta la fecha, ha recibido un total de 306.131 visitantes, que lo incluyen en sus planes con el propósito de salir de la rutina, compartir en familia y aprovechar sus servicios enfocados en la conservación del bosque, la educación ambiental y la pintura rupestre.

“¡Sus rocas rupestres son increíbles! Sus senderos están bien adaptados y para conectar con la naturaleza es un buen patrimonio natural"; “Para los amantes de la arqueología y de la pintura rupestre este parque es una atracción”, son las opiniones de algunos visitantes registradas en la plataforma de TripAdvisor.

Parque La Poma en Soacha
El parque alberga pinturas rupestres de más de 12.000 años de antigüedad. | Foto: Cortesía - Página web Corporación Ambiental Empresarial

Este parque abre sus puertas el primer y tercer fin de semana de cada mes (sábados y domingos, no aplica festivos), en un horario de 9 a. m. a 3 p. m. Para su visita, se aconseja llevar ropa cómoda, protección solar y bebidas hidratantes para disfrutar mejor la estadía.

Contexto: Así es uno de los municipios más antiguos de Córdoba; queda a solo 2 horas de Montería

La entrada individual a este espacio natural tiene un costo de 8.000 pesos por persona, y lo mejor de todo es que es un lugar pet friendly; sin embargo, es fundamental cumplir con las reglas del parque, como recoger los excrementos de la mascota y, si pertenece a una raza potencialmente peligrosa, debe permanecer con bozal.

Antes de animarse a conocer este parque, se recomienda verificar sus horarios de atención a través de su sitio web, ya que a la fecha se encuentra cerrado por obras de mantenimiento, pero próximamente se dará su reapertura.

