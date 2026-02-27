El pueblo de Cundinamarca reconocido por su clima cálido y su rica historia, un encantador destino a dos horas de Bogotá

Cundinamarca es uno de los destinos más variados y atractivos de Colombia. Ofrece bellos paisajes naturales, pueblos con historia, aventura, gastronomía y una fuerte riqueza cultural.

Uno de sus municipios es Nocaima, ubicado en la provincia de Gualivá y aproximadamente a 80 kilómetros al noroeste de Bogotá, lo que representa alrededor de dos horas de viaje en automóvil.

De acuerdo con la Gobernación de Cundinamarca, este municipio es conocido por su clima cálido y su importancia histórica como uno de los primeros asentamientos españoles en Colombia.

“Nocaima tiene una altitud de aproximadamente 1,200 metros sobre el nivel del mar. El municipio está rodeado de montañas y cuenta con varios cuerpos de agua, como ríos y quebradas, que enriquecen su paisaje natural”, subraya la Gobernación.

A casi dos horas de Bogotá: Estos son los encantos del pueblo de Cundinamarca reconocido por su clima frío y relevancia histórica

Historia

La Gobernación señala que la historia de Nocaima se remonta a la época prehispánica, cuando el territorio era habitado por los indígenas panches.

“Sus primitivos pobladores fueron los panches, célebres por su resistencia a los españoles. El nuevo pueblo indio fue fundado por el oidor Alonso Vásquez de Cisneros. Estaba formado por los indios de Nocaima, Chapaima, Ubima, Calamoima, Pinzaima y Nimima, el 3 de junio de 1605″, destaca la entidad.

La caña de azúcar y el proceso de la panela es uno de los principales rubros económicos de Nocaima. (Foto de referencia). Foto: Getty Images

En materia económica, la principal actividad productiva es la agricultura, con énfasis en el cultivo de café, caña de azúcar y frutales. La ganadería y la producción de lácteos también son actividades relevantes. “Además, el turismo ha ganado relevancia en los últimos años, atrayendo a visitantes que buscan disfrutar de su clima cálido y sus atractivos naturales”, agrega la Gobernación.

El pueblo de Cundinamarca de clima frío y gran altitud, un acogedor destino a dos horas de Bogotá

Sitios de interés

La iglesia de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá es una edificación de gran valor histórico y arquitectónico que se ha convertido en un símbolo del municipio. Está adscrita a la Diócesis de Facatativá.

La laguna El Vergel es otro espacio natural, rodeado de vegetación, que ofrece un entorno ideal para el ecoturismo y las actividades al aire libre, tanto para los habitantes del municipio como para los visitantes.

El río Nocaima y el río Negro son otros espacios que permiten disfrutar de la naturaleza y tomar fotografías.

“La riqueza natural de Nocaima, con sus montañas y cuerpos de agua, ofrece un entorno perfecto para el ecoturismo y las actividades recreativas en la naturaleza”, subraya la Gobernación.

En materia cultural, entre los principales eventos del municipio se encuentran el Festival de la Caña Panelera y el Reinado Departamental de la Panela.