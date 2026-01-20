Influenciador se hace viral tras mostrar los platos típicos que más lo sorprenden de popular pueblo de Colombia: “No se imaginan”

Como si se tratara de una guía de viaje, el creador de contenido Paulo Tamayo Valenzuela, conocido por recorrer distintos destinos y relatar sus experiencias, decidió resaltar los platos típicos que más lo sorprendieron de un popular pueblo de Colombia, ubicado al norte del departamento de Caldas.

Su visita a este destino, según la fecha de su publicación que rápidamente llamó la atención de miles de usuarios, fue en agosto de 2025. “Estuve por Salamina, norte de Caldas, y me llamó poderosamente la atención que es un municipio bicentenario. Se imaginan ustedes las poderosas historias que se entrelazan en su calles, balcones y patios interiores", apuntó en la descripción del video difundido en su cuenta de Instagram.

La maravilla natural de Antioquia que es considerada uno de los destinos más curiosos para visitar en el mundo

Emocionado por descubrir parte de su cultura e historia a través de la gastronomía, el creador de contenido agregó que se animó a probar diferentes preparaciones locales que dan cuenta de la autenticidad de este municipio, una característica que cautiva a sus visitantes.

Entre las recetas, Tamayo destacó la macana, los huevos al vapor y el pan chuzado, explicando el proceso de elaboración de cada preparación y lo que las hace únicas. “Guarden y comenten si conocían o han probado estos productos con historia”, escribió con el propósito de animar a sus seguidores a reaccionar a su contenido.

En la grabación, el creador de contenido primero mostró cómo son los huevos al vapor, una preparación sencilla en la que se coloca un huevo en un pocillo, se le añade salchichón si se desea y luego se pasa por una lanceta de vapor que le da una textura esponjosa. “Su sabor es similar a unos huevos revueltos”.

Posteriormente, resaltó la textura cremosa de la macana, que se acompaña con galleta de soda desmenuzada, mantequilla cien por ciento de vaca y canela en polvo al gusto, dando como resultado una bebida espesa y, según él, con un sabor similar a una colada.

Finalmente, el influencer habló del plan chuzado, una preparación que aseguró no haber visto antes y que consiste en abrir un pequeño orificio a un pan grande por uno de sus lados, introducir vapor con una lanceta y luego añadir un generoso trozo de mantequilla natural.

¿Cuál es la mejor época del año para ver auroras boreales en Islandia? Datos clave para planificar su viaje

Este proceso y combinación de ingredientes, de acuerdo con lo que explicó, le da una textura muy suave al pan y un sabor delicioso.

Por las innovaciones en su proceso de elaboración y sus sabores únicos, Paulo Tamayo recomendó estas preparaciones para disfrutar lo mejor de la gastronomía local de Salamina durante la visita.