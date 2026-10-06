La semana de receso es una buena oportunidad para salir de vacaciones, romper con la rutina y disfrutar unos días de descanso en familia, una tendencia que ha ido al alza en Colombia.

Estos son los destinos colombianos que se roban la atención de los viajeros en la semana de receso

Según la más reciente Encuesta de Gasto Interno en Turismo del Dane, durante el primer trimestre de 2026, el 18,7% de las personas de 10 años o más residentes en las 24 principales ciudades y áreas metropolitanas realizó actividades de turismo interno o excursionismo, 5,7 puntos porcentuales más que en el mismo periodo de 2024.

Sin embargo, es importante tener presente que los viajes con menores de edad implican tener en cuenta algunos aspectos que pueden pasar desapercibidos cuando se organizan solo entre adultos.

De acuerdo con Universal Assistance, además de definir el destino, el hospedaje y las actividades, es importante revisar con tiempo la documentación de los menores, las condiciones sanitarias del lugar y las alternativas disponibles en caso de que surja una emergencia.

Viajar con niños requiere de planeación y tener claridad de procesos y documentos con los que se debe cumplir. Foto: Getty Images

La documentación, una prioridad

Si se trata de un viaje internacional con niños, uno de los primeros pasos debería ser comprobar que toda la documentación esté en regla. Un descuido en este aspecto puede impedir que un menor salga del país y generar inconvenientes antes de iniciar el viaje.

De acuerdo con Migración Colombia, durante 2025 se identificaron 141 casos de niños, niñas y adolescentes que no pudieron viajar al exterior porque no cumplían con los requisitos establecidos. El 39% de estos casos correspondió a menores que viajaban sin acompañante y no contaban con la documentación necesaria.

Cuando un menor de edad viaja al exterior sin uno de sus padres, debe presentar, entre otros documentos, su registro civil de nacimiento y el permiso de salida firmado por el padre o la madre que no lo acompaña, con la autenticación requerida según el caso. El documento debe especificar datos como el destino, el motivo del viaje y las fechas de salida y regreso.

Semana de receso escolar 2026: Estos son los destinos nacionales e internacionales con los vuelos más económicos

Así las cosas, la recomendación es comprobar los requisitos varios días antes del viaje, verificar que no falte ningún documento y evitar que esta tarea quede para las horas previas al desplazamiento.

¿Qué pasa si se presenta una emergencia?

Un viaje con niños también puede verse alterado por situaciones inesperadas. Una fiebre, una caída, una reacción alérgica o un problema gastrointestinal puede hacer que se requiera de atención médica y esto influya en los planes previstos.

También es importante tener en cuenta las condiciones particulares del destino. La country manager de Universal Assistance Colombia, Luz Doris Bustamante, indica que la preparación debe contemplar tanto el itinerario como las alternativas frente a situaciones inesperadas y, cuando se viaja con niños, el objetivo no es anticipar cada situación que pueda ocurrir, sino tener claras las alternativas si algo cambia.

Viajar con menores de edad requiere de una gran responsabilidad. Foto: Getty Images

Es clave revisar documentos, conocer las condiciones del destino, organizar el transporte y el alojamiento, llevar los medicamentos habituales de los niños y tener identificados los contactos de emergencia, medidas que facilitan el viaje.

Checklist para viajar con niños