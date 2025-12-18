Turismo

Solo por este jueves, 18 de diciembre, el pesebre en vivo más grande de Colombia abre sus puertas totalmente gratis

Para disfrutar esta jornada se pedirá un único requisito que tiene un propósito especial.

GoogleSiga nuestras recomendaciones de turismo en Discover y conozca nuevos destinos

Redacción Turismo
18 de diciembre de 2025, 12:39 p. m.
Pueblo de Belén en Villa de Leyva, Boyacá
Pueblo de Belén en Villa de Leyva, Boyacá Foto: Instagram @elpueblodebelen

La magia de la Navidad llegó este año a Boyacá con un proyecto que ha llamado la atención de locales y visitantes, ubicado exactamente en la calle 11 — a una cuadra y media del parque principal del municipio de Villa de Leyva.

Se trata del ‘Pueblo de Belén’, nombre con el que fue bautizado el pesebre en vivo más grande de Colombia, un montaje de 10.000 metros cuadrados que reúne 32 estaciones y puede recorrerse en un tiempo aproximado de una hora y veinte minutos.

El destino internacional no tradicional que se convirtió en el más visitado por los colombianos en 2025

El proyecto, liderado por MV Producciones, abrió al público desde el 1 de diciembre y estará disponible hasta el 7 de enero de 2026, con tarifas de $30.000 COP para adultos y $25.000 COP para niños. No obstante, de manera excepcional, este jueves 18 de diciembre el pesebre en vivo más grande de Colombia permitirá el ingreso gratuito a todos los visitantes.

Así es posible disfrutar este atractivo totalmente gratis, este 18 de diciembre

Desde sus redes sociales (@elpueblodebelen), los organizadores de esta iniciativa compartieron una excelente noticia para quienes desean conocer este innovador pesebre en Vila de Leyva sin costo. “La entrada es totalmente gratis, y para ingresar solo debes traer un regalo o un alimento no perecedero“, indicaron.

Solo por este jueves, 18 de diciembre, el pesebre en vivo más grande de Colombia abre sus puertas totalmente gratis

