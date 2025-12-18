Solo por este jueves, 18 de diciembre, el pesebre en vivo más grande de Colombia abre sus puertas totalmente gratis

La magia de la Navidad llegó este año a Boyacá con un proyecto que ha llamado la atención de locales y visitantes, ubicado exactamente en la calle 11 — a una cuadra y media del parque principal del municipio de Villa de Leyva.

Se trata del ‘Pueblo de Belén’, nombre con el que fue bautizado el pesebre en vivo más grande de Colombia, un montaje de 10.000 metros cuadrados que reúne 32 estaciones y puede recorrerse en un tiempo aproximado de una hora y veinte minutos.

El proyecto, liderado por MV Producciones, abrió al público desde el 1 de diciembre y estará disponible hasta el 7 de enero de 2026, con tarifas de $30.000 COP para adultos y $25.000 COP para niños. No obstante, de manera excepcional, este jueves 18 de diciembre el pesebre en vivo más grande de Colombia permitirá el ingreso gratuito a todos los visitantes.

Así es posible disfrutar este atractivo totalmente gratis, este 18 de diciembre

Desde sus redes sociales (@elpueblodebelen), los organizadores de esta iniciativa compartieron una excelente noticia para quienes desean conocer este innovador pesebre en Vila de Leyva sin costo. “La entrada es totalmente gratis, y para ingresar solo debes traer un regalo o un alimento no perecedero“, indicaron.

Con esta jornada solidaria se busca recolectar pequeños aportes que puedan transformarse en grandes sonrisas. “Ven, vive el recorrido, disfruta la experiencia y ayúdanos a compartir esperanza”, señalaron en la publicación que hicieron a través de su cuenta de Instagram.

Este espacio está abierto de 4:00 p.m. a 11:00 p.m., todos los días, reuniendo a varias familias para rezar las tradicionales novenas a las 8:00 p.m., con más de 30 artistas en escena.

En las 32 estaciones que lo componen, los visitantes de este pesebre pueden recorrer distintos pasajes bíblicos, desde el nacimiento de Jesús hasta la recreación del Arca de Noé.

En el lugar, los artistas que se encuentran en escena se encargan de personificar personajes y relatos religiosos que marcan esta tradicional y esperada época del año, representando episodios como Moisés y los Diez Mandamientos, el significado de la cruz, el Muro de los Lamentos, el rey Herodes, entre muchas otras sorpresas que enriquecen la experiencia.

Una de sus novedades más destacadas es la granja que tiene con animales reales, incluyendo también 30 figuras de animales en fibra de vidrio.

A todo esto se suman invitados especiales en diferentes jornadas, especialmente los fines de semana, así como la lectura de las novenas navideñas en vivo que arrancó desde el 16 de diciembre.