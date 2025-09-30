El Valle del Cauca es uno de destinos colombianos ideales para conocer. Cali, su capital, es reconocida por su cultura, su ritmo salsero y por ofrecerles a los viajeros una mezcla de tradición y modernidad, que permiten vivir una experiencia única.

Sin embargo, no es lo único con lo que se encuentran sus visitantes. Rodeada por los Farallones y al ser atravesada por siete ríos, esta es una de las ciudades con mayor riqueza natural del país.

De acuerdo con datos de la Alcaldía, la capital vallecaucana cuenta con 61 humedales urbanos, 10 ecoparques, es hogar de más de 560 especies de aves y 68 especies de mamíferos, lo que la posiciona en uno de los destinos más biodiversos del país.

Así las cosas, para los amantes de la naturaleza en esta ciudad hay diversas posibilidades para conectar con la biodiversidad, pues a tan solo 20 o 30 minutos del centro de la ciudad, es posible recorrer senderos ecológicos y conectar con las diversas especies de flora y fauna del lugar. Así las cosas, estos son tres lugares que vale la pena conocer para tener contacto directo con la vida silvestre.

Cali es un lugar ideal para los amantes de la naturaleza. | Foto: Alcaldía de Cali/API.

Bosque de Colibrí–Villacarmelo

Este es considerado un pequeño santuario natural donde el tiempo parece detenerse. Los datos de la Alcaldía indican que allí es posible apreciar más de 10 especies de colibríes que revolotean entre flores mientras los visitantes disfrutan de caminatas suaves y paisajes tranquilos. Sin duda, un lugar para respirar, observar y desconectarse del ruido y del día a día que genera la ciudad.

San Felipe Birding-La Elvira

Este sitio es un refugio para los amantes del aviturismo. Aquí los viajeros tienen la posibilidad de ver tangaras, carpinteros, búhos y decenas de aves más en su entorno natural. En este lugar hay expertos locales que han hecho de su pasión por las aves un proyecto de vida y que comparten sus conocimientos con los visitantes.

Eco Meeting–Villacarmelo

La Alcaldía explica que Cali es un buen destino en torno a temas de sostenibilidad, reforestación y convivencia con el entorno. Es un espacio en el que se encuentran senderos, se viven experiencias gastronómicas con productos locales y talleres ambientales. Es un lugar ideal para familias y grupos escolares.

Cali ofrece diversidad de sitios turísticos para visitar. | Foto: Alcaldía de Cali/API.

La información oficial indica que Cali cuenta con una magnífica riqueza en recursos naturales y por ello es fácil que los viajeros se deleiten con paisajes rurales en los que no solo se aprecian lindos colores, sino que esto se complementa con el canto de las aves que se complementan con sus verdes montañas, los sabores de su gastronomía y las aguas corrientes y cristalinas de sus ríos.

Cali cuenta con un área importante del Parque Nacional Natural Farallones que ofrece a la ciudad, además de una protección ecosistémica, una amplia alternativa de prácticas de turismo de naturaleza.