Ubicado a orillas del río Magdalena: así es el pueblo boyacense que en el pasado se llamó Puerto Reyes, ideal para la aventura

Boyacá es uno de los territorios colombianos con mayor riqueza histórica, cultural y natural del país. Allí los viajeros se encuentran con pueblos coloniales como Villa de Leyva, escenarios clave de la independencia como el Puente de Boyacá y lindos paisajes como la Laguna de Tota, la más grande de Colombia.

Además, su diversidad de climas, que van desde páramos hasta zonas cálidas, permite disfrutar de muchos escenarios naturales que resultan imperdibles, a lo que se suma su gastronomía típica como el cocido boyacense y las tradiciones y costumbres de sus habitantes que son únicas.

En este departamento se encuentra un municipio que es el único que conecta de forma directa con el río Magdalena. Se trata de Puerto Boyacá, cuyo primer caserío llevó el nombre de Puerto Reyes, en honor al presidente Rafael Reyes.

Los deportes acuáticos son uno de los principales atractivos turísticos de Puerto Boyacá. Foto: Colprensa

Al compartir frontera con este gran afluente hídrico, en Puerto Boyacá los turistas se encuentran con lindos paisajes y una gran diversidad cultural que se mezclan con la calidez de sus habitantes.

De acuerdo con información de la Alcaldía, en este enclave convergen elementos representativos de las culturas boyacense, costeña, antioqueña, huilense, cundinamarquesa e incluso chocoana, resultado de la migración que ha atraído a personas de diversos rincones del país. Esta diversidad se refleja en la variedad de acentos y tradiciones presentes en la región.

Este municipio se caracteriza por sus temperaturas elevadas que pueden alcanzar hasta los 40 grados centígrados, por lo que a este destino se le conoce como ‘El sol de Boyacá’.

¿Qué se puede hacer en este destino?

Puerto Boyacá ofrece diversidad de atractivos para quienes deciden visitarlo. Por ejemplo, está la Ciénaga de Palagua, situada a unos 40 minutos del casco urbano. Según la Alcaldía, este espejo de agua es considerado el más representativo de la región y ofrece un entorno natural ideal para realizar paseos en lancha y disfrutar de la tranquilidad del paisaje.

Ciénaga de la Palagua, uno de los destinos para conocer en Puerto Boyacá. Foto: Cortesía: Alcaldía de Puerto Boyacá

A este lugar se suma el Muelle de Los Jhonsons, desde donde parte un recorrido en lancha de aproximadamente siete minutos que comunica a Puerto Boyacá (Boyacá) con Puerto Perales (Antioquia). Es un plan que permite apreciar la brisa del río y admirar paisajes perfectos para tomar fotografías inolvidables.

Una opción más son las piscinas naturales de Aguas Claras. Se dice que para llegar hasta allí se debe tomar la vía que lleva a la vereda El Marfil y luego hasta la vereda Cielo Roto, desde donde se debe recorrer un trayecto de unas dos horas, aproximadamente.

Otros de los encantos de este municipio boyacense es la Reserva Natural del Paujil, un espacio ideal para quienes buscan un encuentro con la naturaleza y para el avistamiento de especies.