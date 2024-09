Visa de trabajo Schengen: ¿cuáles son los requisitos y cómo obtenerla?

Esta visa tiene una validez justamente de 6 meses (180 días), siempre y cuando se use para fines de turismo, negocios, visita familiar, tratamiento médico, para realizar estudios, prácticas no laborales o actividades de voluntariado de duración no superior a 90 días, o para otras actividades que no tengan carácter lucrativo, señala el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.