Así regirá el primer pico y placa regional para ingresar a Bogotá este lunes festivo, 12 de enero

Bogotá se prepara para el primer lunes festivo del año, uno de los más concurridos, pues se espera el regreso masivo de los viajeros que salieron de la ciudad con motivo del las fiestas y celebraciones de fin de año.

Este lunes se implementará el pico y placa regional en Bogotá en la primera gran operación retorno de 2026. Foto: imagen tomada de x @SectorMovilidad

Previendo la congestión, la Alcaldía de Bogotá, a través de la Secretaría de Movilidad, confirmó que este lunes, 12 de enero, regirá el tradicional pico y placa regional, medida diseñada para evitar la congestión en los diferentes corredores viales que dan ingreso a la capital.

Horarios y turnos del pico y placa regional para ingresar a Bogotá

La medida se comenzará a aplicar entre las 12:00 del mediodía y las 4:00 p. m. para los vehículos con placa terminada en 1, 3, 5, 7, y 9, los cuales no podrán ingresar a la capital en dicho horario.

De igual forma, los vehículos con placa terminada en número 2, 4, 6, 8, 0, no podrán llegar a la ciudad entre las 4:00 p. m. y las 8:00 p. m.

Cabe señalar que antes y después de estos horarios, todos los vehículos podrán ingresar a Bogotá sin ningún tipo de restricción.

Las autoridades piden planear los viajes y programar el regreso conforme a los horarios establecidos. Foto: Cortesía - Distrito de Bogotá

¿Cuáles son los límites de la medida?

Los límites geográficos definidos en cada corredor para mitigar las afectaciones a residentes y actividades económicas en zonas adyacentes son:

Autopista Norte: desde el peaje Andes hasta la calle 198. Autopista Sur: desde el límite con Soacha hasta la avenida Boyacá. Avenida Centenario (calle 13): desde el río Bogotá hasta la carrera 128. Avenida calle 80: desde el puente de Guadua hasta la carrera 114. Avenida carrera 7: desde la calle 245 hasta la calle 198. Avenida Boyacá, vía al Llano: desde el túnel Argelino Durán Quintero hasta la antigua vía al Llano. Vía Suba-Cota: desde el río Bogotá hasta la carrera 132. Vía a La Calera: desde el peaje Patios hasta la diagonal 91. Vía a Choachí: desde el límite municipal con Choachí hasta la avenida Circunvalar.

¿Hay alguna excepción de Pico y Placa Regional?

Aplican las mismas excepciones vigentes para el pico y placa de lunes a viernes. El Pico y placa solidario no aplica.

Las excepciones para pico y placa regional son las mismas que aplican en el pico y placa ordinario. Foto: Imagen tomada de Alcaldía de Bogotá

¿Recomendaciones para el regreso de puente festivo?