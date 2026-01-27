Chery va por todo y lanza Hilma, su primera pick-up eléctrica y con la que busca competirle a la famosa Toyota Hilux

La compañía Chery, firma china que más vehículos exporta al mundo, lanzó de forma oficial Hilma, su primera pick-up 100 % eléctrica con la que ingresa a este segmento y con la que buscará competir en un mercado que es dominado por la Toyota Hilux.

Chery es una de las empresas automovilísticas más poderosas de China. Foto: Getty

Hilma, que fue lanzado bajo la submarca Rely, fue presentado en China y contará con diferentes versiones: una con tracción trasera y un solo motor, y otra con tracción total y dos motores.

El precio de lanzamiento para la versión más económica, que ofrece 405 kilómetros de autonomía, es de 18.300 dólares, unos $67.000.000 al cambio actual; sin embargo, hay que contemplar que, en caso de que llegue a Colombia, habrá que sumar los costos de importación y los impuestos que deben cubrir los vehículos que ingresan al país.

La versión más completa, que integra tracción en las cuatro ruedas y promete 505 kilómetros de autonomía, estará en China desde los 22.700 dólares.

Por lo pronto, la Hilma EV se caracteriza por su parrilla frontal con diseño de panal y en la que va incrustado el nombre de la marca Rely, reafirmando su presencia con el emblema en la parte baja del capó.

Esta nueva pick-up mide 5.3 metros de largo, por 1.9 m de ancho y 1.8 m de alto, para la versión de platón estándar; la que cuenta con un cajón más grande, las dimensiones aumentan a los 5.6 metros de largo.

La versión más completa de Hilma EV trae múltiples asistencias a la conducción, como control de crucero adaptativo (ACC), asistencia para mantenerse en el carril y frenado automático de emergencia.

La nueva Chery Hilma 100 % eléctrica, disponible en China, contará con múltiples asistencias a la conducción. Foto: Tomada de X @cars_pixels / API

En cuanto a la motorización, la versión de arranque contará con un solo motor que entregará una potencia de 150 kW (201 CV) y un par máximo de 350 Nm, permitiéndole una aceleración de 0 a 100 km/h en 8,8 segundos.

Para la versión más completa, la Hilma contará con dos motores y tracción total; allí incorporará una potencia máxima combinada de 300 kW (402 hp) y un par máximo de 540 Nm, llevándola a una aceleración de 0 a 100 km/h a 5,0 segundos.

Contará con dos versiones. Una de un motor y tracción trasera y otra con tracción total y dos motores. Foto: Tomada de X @cars_pixels / API

Aunque se ha conocido del lanzamiento en tierras chinas, aún se desconoce si este producto llegará a Colombia, donde el segmento de las pick-ups es muy competido, pero sigue siendo dominado por versiones a combustión con motores diésel.

De igual forma, la competencia sigue siendo sumamente reñida y es claro que, para muchos usuarios en el mundo, la Toyota Hilux sigue siendo el punto de referencia, lo que le ha permitido dominar el segmento en la mayoría de países del mundo.