Conductores, atentos: una obra clave en Las Areneras tendrá cierres intermitentes durante un mes

A partir del próximo miércoles 14 de octubre, el corredor vial del proyecto Autopista Conexión Pacífico 1 comenzará a registrar cierres intermitentes en el sector Paso Nivel - Las Areneras, jurisdicción del municipio de Amagá, como parte de las actividades necesarias para continuar con la construcción de la calzada izquierda del Retorno 2.

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La medida fue aprobada en el marco de la Resolución No. 0148 de Invías y estará vigente hasta el viernes 13 de noviembre de 2026.

Los cierres controlados en el sector para avanzar con la obra serán de lunes a viernes entre las 8:30 a. m. y la 1:30 p. m., alternando intervalos de 30 minutos de cierre total de la vía con 30 minutos de paso habilitado en ambos sentidos.

En los fines de semana y días festivos, no se realizarán cierres, promoviendo la circulación continua habitual.

Los cierres en la vía se realizarán entre el 14 de octubre y el 13 de noviembre de 2026. Foto: Covipacífico - API

La Concesionaria Vial del Pacífico (Covipacífico) informó que el esquema de manejo de tráfico que se implementará durante estas fechas será necesario para generar las condiciones operativas y de seguridad que son requeridas para la ejecución de actividades constructivas, contribuyendo al cumplimiento del cronograma previsto para la obra.

El concesionario estima que la culminación del proyecto sería durante los primeros meses del año 2027, siempre y cuando las condiciones climáticas y geológicas lo permitan.

Al momento que finalice la obra, contribuiría a mejorar las condiciones de circulación y operación de uno de los corredores más importantes para la conectividad y competitividad de la región.

“La concesionaria reconoce la importancia estratégica que tiene este corredor para la movilidad de pasajeros, el transporte de carga y la actividad económica del suroeste antioqueño y del suroccidente del país. Por ello, las actividades constructivas se desarrollan bajo esquemas de manejo de tráfico que permiten mantener la circulación de los usuarios mientras avanzan las obras”, comentó la entidad.

Los cierres temporales permitirán avanzar en las obras del Retorno 2 de Pacífico 1. Foto: Covipacífico - API

Actualmente, la obra registra un avance del 82 % y forma parte de la solución de movilidad prevista para el sector Paso Nivel, el cual es uno de los asuntos pendientes del proyecto Pacífico 1, una de las iniciativas de infraestructura vial de cuarta generación (4G) más importantes de Colombia.

La obra comprende la construcción de 32.2 km de vía nueva, más 18 km de mantenimiento a la vía existente, para un total de 50.2 km de vía concesionada diseñada para conectar de manera eficiente el Valle de Aburrá (Medellín) con el Suroeste antioqueño, el Eje Cafetero y el puerto de Buenaventura.