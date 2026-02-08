Vehículos

El error que muchos cometen al poner el freno de mano: lo hacen pensado que así se debe activar

El freno de mano es un sistema de seguridad que permite que el vehículo permanezca detenido mientras está activado.

8 de febrero de 2026, 3:37 p. m.
El freno de mano es clave para evitar accidentes a la hora de estacionar.
El freno de mano es clave para evitar accidentes a la hora de estacionar. Foto: Getty Images

El llamado freno de seguridad o freno de mano es usado por los conductores cada vez estacionan, esto con el fin de evitar que el vehículo se ruede y provoque un accidente.

¿Qué pasa si no se quita el freno de mano al manejar?
El freno de mano no se debe activar cuando el vehículo esté en movimiento. Foto: Getty Images

Sin embargo, aunque parece sencillo activarlo, este debe ser accionado de una forma en particular para que, además de cumplir su función, no afecte el funcionamiento de otros componentes del vehículo.

Justamente, para evitar que se siga cometiendo un error bastante común, el talle Zaga Car, ampliamente reconocido por sus videos en redes sociales, publicó un clip en el que explica la forma correcta de colocar el freno de mano.

¿Cómo poner el freno de mano?

Lo primero que explican en el video, es que por lo general todos los conductores oprimen el botón, suben la palanca hasta donde esta lo permita y luego lo sueltan, lo cual podría jugar en contra del propio sistema.

Según los expertos, el freno de mano tiene un funcionamiento que hace que produzca ese popular sonido de ‘clic’ cuando se activa, algo que muchos buscan evitar, lo que es considerado como un error.

En ese orden de ideas, presionar el botón para intentar que el freno de mano no suene, simplemente evita que el sistema se fije de forma correcta, provocando que este deje de funcionar de forma correcta en algún momento.

“Levanta el freno sin presionar el botón, esos clics son parte esencial de la mecánica del coche y garantizan el bloqueo seguro”, explicaron en el video.

Subir una pendiente puede convertirse en todo un reto para los conductores sin experiencia.
Subir una pendiente puede convertirse en todo un reto para los conductores sin experiencia. Foto: Getty Images

De igual forma, indican que esta operación está calculada por los fabricantes y siempre ha estado contemplada a la hora de que se deba activar el freno de mano, por lo que realizarla de forma incorrecta puede significar un error e incrementar el riesgo de accidente.

De igual forma, indica que a la forma de accionarlo tampoco hay que buscar llevarlo hasta el límite aplicando fuerza excesiva; simplemente hay que llevarlo hasta donde el conductor considere que está firma.

“Súbelo hasta que quede firme, sin necesidad de reventarlo, solo hasta que sientas la presión adecuada”, aseguró el experto.

Consejos para cuidar el freno de mano

  • Úselo con suavidad: Al activarlo, suba la palanca o presione el freno eléctrico de forma firme, pero sin tirones. Jalarlo con fuerza no lo hace más seguro, solo acelera el desgaste del cable o del sistema.
  • Active el freno solo cuando el carro esté totalmente detenido: Poner el freno de mano con el vehículo aún en movimiento puede dañar zapatas, discos o el mecanismo interno.
  • No confíe solo en el freno de mano en pendientes: En subidas o bajadas, además del freno de mano:
    • En subida: deje el carro en primera
    • En bajada: déjelo en reversa, esto reduce la tensión constante sobre el sistema.
  • Evite dejarlo puesto por largos periodos si no es necesario: Si el carro va a estar estacionado semanas (especialmente en climas húmedos), el freno de mano puede “pegarse”, sobre todo en frenos de tambor. En esos casos, mejor use calzas en las ruedas.
  • Úselo con frecuencia: No usarlo nunca también es malo. El cable puede agarrotarse o perder ajuste. Activarlo regularmente mantiene el sistema en buen estado.
  • Ojo con ruidos o resistencia extraña: Si siente que el freno se queda pegado, suena raro o el carro no avanza suave después de soltarlo, no lo ignore. Eso puede terminar dañando frenos y aumentando el consumo.
  • En carros automáticos, úselo siempre: No confíe solo en la “P”. El freno de mano protege la transmisión y evita golpes internos al parquear.

