A la hora de lavar un carro hay que asegurarse de que se empleen los materiales y herramientas adecuadas, tanto para las labores de enjuague, como para el cierre del proceso, como el secado, parte clave donde se pueden ocasionar afectaciones a la pintura.

Es necesario escoger trapos adecuados para el secado y la aplicación de cera. Foto: Getty Images

Los expertos de diferentes compañías especializadas en embellecimiento automotriz recomiendan el uso de paños de microfibra, herramienta de limpieza ecológica que se ha vuelto cada vez más comunes en los hogares o entre quienes cuidan con frecuencia el exterior de su vehículo.

Cabe señalar que aunque estos trapos son utilizados para diferentes labores en el hogar, su calidad y material de fabricación los hace útiles para el cuidado y embellecimiento automotriz, en especial, para el secado de los vehículos, los cuales necesitan telas que recojan la humedad y no lastimen ni permitan los rayones por acumulación de polvo u otros residuos.

Debido a su calidad, se hace necesario lavar muy bien estos accesorios para que sigan siendo útiles y mantengan sus cualidades con el paso del tiempo.

Lo primero que hay que señalar es que están compuestos por miles de fibras sintéticas con carga electrostática que atraen la suciedad, razón por la que suelen ser tan efectivos y por la que requieren una limpieza especial.

¿Cómo lavar las microfibras para no dañar la pintura del carro?

En un primer paso y tras analizar qué tan percudida o sucia puede estar, los expertos recomiendan meterla a la lavadora, algo que bastará para que queden totalmente limpias.

Es necesario utilizar un balde de agua y no gastar más de lo necesario. Foto: Getty Images

Sin embargo, si han recogido un nivel importante de mugre, polvo y otros elementos, el truco para que regresen a su estado natural es enjuagarlas en el lavadero para retirar los excesos; luego, deben ser metidas en la lavadora, pero solas, sin que estén acompañadas por otras prendas de lana o toallas de algodón, pues pueden afectar la composición de las microfibras impidiendo que en el futuro atraigan la suciedad.

El otro truco consiste en una temperatura adecuada para su limpieza; lo ideal es utilizar agua tibia para aflojar el mugre y la limpieza sea mucho más profunda; de igual forma, se debe utilizar un detergente suave y no adicionar suavizante ni blanqueadores, pues terminar por afectar los paños.

En cuanto al ciclo, emplee uno corto el que activa de forma habitual, y cuando termine el proceso se pueden dejar secar al sol o utilizar la secadora con una temperatura baja.

A la hora de utilizarlos, se recomienda que se emplee uno diferente por cada parte del carro, es decir, uno para carrocería, otro para ventanas, otro para llantas y un último para el interior.

Por último, recuerde que no se deben emplear sobre superficies secas y que es necesario enjuagar la zona a limpiar antes de utilizar el paño de microfibra.