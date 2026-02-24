NACIÓN

Fuertes lluvias en Bogotá este martes, 24 de febrero: videos muestran inundaciones en varias zonas de Bogotá

La movilidad colapsó, junto al sistema de alcantarillado en varias localidades.

GoogleSiga las novedades y guías más recientes sobre vehículos en Discover

Redacción Nación
24 de febrero de 2026, 9:27 p. m.
El cielo nublado y las lluvias aisladas marcarán la jornada en Bogotá.
El cielo nublado y las lluvias aisladas marcarán la jornada en Bogotá. Foto: Composición Semana / Semana/ Getty Images

Las fuertes lluvias se tomaron la ciudad de Bogotá durante la tarde y noche de este martes 24 de febrero, dejando a su paso imágenes impactantes que se han quedado grabadas en la retina de los capitalinos y que han generado múltiples comentarios de reflexión a través de las redes sociales.

El caos vehicular y las emergencias por inundaciones fueron el común denominador en varias zonas de la capital colombiana.

Colombia, en alerta por lluvias, deslizamientos e inundaciones: más de 550 municipios en riesgo

Desde la localidad de Usaquén, en el extremo norte, hasta Ciudad Bolívar, en el sur, el tráfico se vio severamente ralentizado debido a las intensas precipitaciones.

Iniciando el recorrido por el sur de la ciudad, se compartieron imágenes mediante la red social X, en las cuales se podía observar cómo una larga hilera de automóviles prácticamente navegaba por las calles del barrio Lucero Alto.

Vehículos

¿Qué ciudades de Colombia tienen más cámaras de fotomultas en 2026? Ojo al ranking

Vehículos

Mercado de vehículos usados se mueve por innovación digital, confianza basada en datos y nuevas experiencias para el consumidor

Vehículos

Así estuvo la movilidad en Bogotá para este martes, 24 de febrero: un día afectado por las lluvias

Vehículos

Poderosa compañía china de carros le ganó pleito a ‘influencer’: ordenan pago de millonaria indemnización

Vehículos

Cambia pico y placa en Cali este miércoles, 25 de febrero: revise para evitar comparendos

Vehículos

Lanzan salvavidas a moteros: las infracciones por las que ya no les podrán inmovilizar la moto, ¿se les impondrá comparendo?

Vehículos

Más de 20.000 motociclistas fueron sancionados por esta infracción en el último año en Bogotá. No sea el siguiente

Nación

Ideam revela pronóstico del clima: aumento de lluvias, vientos y oleaje entre el 23 y el 27 de febrero tras un nuevo frente frío

Nación

El Ideam entregó el pronóstico del clima para las próximas horas: “Probabilidad de precipitaciones de variable intensidad”

Nación

Ideam pronostica aumento de lluvias en gran parte del país durante esta semana del 16 al 20 de febrero; hay alerta en Córdoba

Estos registros gráficos, que datan del mediodía, fueron capturados específicamente sobre la Avenida Boyacá con la Calle 66 Sur, evidenciando la magnitud del aguacero.

Por su parte, el centro y el norte de la capital no fueron la excepción en esta jornada invernal y también presentaron graves inconvenientes viales relacionados con el tráfico y la movilidad de los ciudadanos.

Las localidades de Chapinero, Puente Aranda, Fontibón y Santa Fe figuraron entre las más afectadas, presentando considerables inundaciones en corredores viales de suma importancia, tales como la Avenida Boyacá en su tramo norte, la Avenida Carrera Séptima y la transitada Carrera 68.

Continuando el balance por el sur de la ciudad, exactamente en la intersección de la Calle 87 Sur con Carrera 3, el sistema de alcantarillado público colapsó por completo ante la cantidad de agua.

Debido a esta emergencia, el cuerpo oficial de Bomberos de Bogotá tuvo que intervenir de manera urgente para destapar las cañerías de la vía y lograr que el agua estancada dejara de ser un peligro para los automóviles, peatones, comerciantes y habitantes del sector.

La ardua labor de los organismos de socorro se extendió durante varias horas, hasta que por fin se pudo recuperar la normalidad en un sector que absorbió gran parte de la fuerza de la naturaleza.

De lejos, la localidad más golpeada por las lluvias de este martes fue Ciudad Bolívar. Allí, la situación llegó a tal extremo que los mismos miembros de la comunidad tuvieron que intervenir y limpiar el alcantarillado público con sus propias manos para poder movilizarse hacia sus hogares.

En algunas zonas de esta localidad, los residentes reportaron varios automóviles averiados tras quedar atrapados por el alto nivel del agua que cubrió las calles.

Este panorama no es un hecho aislado, ya que el mes de febrero ha estado fuertemente marcado por los estragos del fenómeno de La Niña.

Este clima no solo ha golpeado a Bogotá con lluvias, sino que ha causado emergencias en todo el territorio de Colombia, recordando la situación tan que actualmente se vive en el departamento de Córdoba debido a las recientes inundaciones.

Más de Vehículos

Cámaras de Fotomultas

¿Qué ciudades de Colombia tienen más cámaras de fotomultas en 2026? Ojo al ranking

Expertos se reunieron para hablar del futuro de los carros usados en Colombia.

Mercado de vehículos usados se mueve por innovación digital, confianza basada en datos y nuevas experiencias para el consumidor

Se normaliza el tráfico al norte de la capital. - X (@RutaBogotaNorte).

Así estuvo la movilidad en Bogotá para este martes, 24 de febrero: un día afectado por las lluvias

La compañía exigió una disculpa pública, pero el influenciador reaccionó con otro video burlándose de la marca.

Poderosa compañía china de carros le ganó pleito a ‘influencer’: ordenan pago de millonaria indemnización

Además de aliviar la congestión, el pico y placa busca reducir los niveles de contaminación atmosférica generados por el transporte particular..

Cambia pico y placa en Cali este miércoles, 25 de febrero: revise para evitar comparendos

Bogotá

Lanzan salvavidas a moteros: las infracciones por las que ya no les podrán inmovilizar la moto, ¿se les impondrá comparendo?

Por esta razón más de 20.000 motociclistas fueron sancionados por esto.

Más de 20.000 motociclistas fueron sancionados por esta infracción en el último año en Bogotá. No sea el siguiente

Se debe verificar que no haya herramientas que impidan que este ajuste de forma correcta.

¿Hay que dejar calentar el carro y cuál es el tiempo indicado para esta práctica? El mundo de los vehículos cambió

Eliminación del traspaso a persona indeterminada obliga a regularizar impuestos vehiculares en el Cauca

Cómo pagar el impuesto vehicular 2026 con descuento en Antioquia

Noticias Destacadas