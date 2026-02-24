Fuertes lluvias en Bogotá este martes, 24 de febrero: videos muestran inundaciones en varias zonas de Bogotá

Las fuertes lluvias se tomaron la ciudad de Bogotá durante la tarde y noche de este martes 24 de febrero, dejando a su paso imágenes impactantes que se han quedado grabadas en la retina de los capitalinos y que han generado múltiples comentarios de reflexión a través de las redes sociales.

El caos vehicular y las emergencias por inundaciones fueron el común denominador en varias zonas de la capital colombiana.

Colombia, en alerta por lluvias, deslizamientos e inundaciones: más de 550 municipios en riesgo

Desde la localidad de Usaquén, en el extremo norte, hasta Ciudad Bolívar, en el sur, el tráfico se vio severamente ralentizado debido a las intensas precipitaciones.

Iniciando el recorrido por el sur de la ciudad, se compartieron imágenes mediante la red social X, en las cuales se podía observar cómo una larga hilera de automóviles prácticamente navegaba por las calles del barrio Lucero Alto.

Estos registros gráficos, que datan del mediodía, fueron capturados específicamente sobre la Avenida Boyacá con la Calle 66 Sur, evidenciando la magnitud del aguacero.

Por su parte, el centro y el norte de la capital no fueron la excepción en esta jornada invernal y también presentaron graves inconvenientes viales relacionados con el tráfico y la movilidad de los ciudadanos.

Las localidades de Chapinero, Puente Aranda, Fontibón y Santa Fe figuraron entre las más afectadas, presentando considerables inundaciones en corredores viales de suma importancia, tales como la Avenida Boyacá en su tramo norte, la Avenida Carrera Séptima y la transitada Carrera 68.

Continuando el balance por el sur de la ciudad, exactamente en la intersección de la Calle 87 Sur con Carrera 3, el sistema de alcantarillado público colapsó por completo ante la cantidad de agua.

Debido a esta emergencia, el cuerpo oficial de Bomberos de Bogotá tuvo que intervenir de manera urgente para destapar las cañerías de la vía y lograr que el agua estancada dejara de ser un peligro para los automóviles, peatones, comerciantes y habitantes del sector.

La ardua labor de los organismos de socorro se extendió durante varias horas, hasta que por fin se pudo recuperar la normalidad en un sector que absorbió gran parte de la fuerza de la naturaleza.

De lejos, la localidad más golpeada por las lluvias de este martes fue Ciudad Bolívar. Allí, la situación llegó a tal extremo que los mismos miembros de la comunidad tuvieron que intervenir y limpiar el alcantarillado público con sus propias manos para poder movilizarse hacia sus hogares.

En algunas zonas de esta localidad, los residentes reportaron varios automóviles averiados tras quedar atrapados por el alto nivel del agua que cubrió las calles.

Este panorama no es un hecho aislado, ya que el mes de febrero ha estado fuertemente marcado por los estragos del fenómeno de La Niña.

Este clima no solo ha golpeado a Bogotá con lluvias, sino que ha causado emergencias en todo el territorio de Colombia, recordando la situación tan que actualmente se vive en el departamento de Córdoba debido a las recientes inundaciones.