Vehículos

¿Le toca a su carro? Este será el pico y placa en Medellín para este martes, 17 de febrero

Consulte cómo funcionará la medida en esta nueva jornada para la capital de Antioquia.

Redacción Vehículos
16 de febrero de 2026, 11:44 a. m.
Vigilancia del pico y placa en Medellín.
Vigilancia del pico y placa en Medellín. Foto: Cortesía Alcaldía de Medellín

El pico y placa continúa siendo una de las estrategias más aplicadas en las principales ciudades del país, y Medellín mantiene su implementación como parte de los esfuerzos por mejorar la circulación vehicular. Esta normativa busca, ante todo, agilizar la movilidad y reducir los embotellamientos que suelen presentarse en los puntos con mayor flujo de automotores.

Con esta medida, se pretende que los conductores pasen menos tiempo en los trancones, lo que a su vez ayuda a disminuir la contaminación del aire y contribuye a un entorno urbano más saludable para los habitantes de la capital antioqueña.

Tráfico en la ciudad de Medellín.
Las autoridades están en constante vigilancia del pico y placa en Medellín. Foto: Tomada de Twitter: @sttmed

La rotación se determina según los números de las placas: para los automóviles se considera el último dígito, mientras que en las motocicletas se toma el primero.

De acuerdo con la programación emitida por la Secretaría de Movilidad de Medellín, el esquema para este martes, 17 de febrero de 2026, será el siguiente:

  • Carros particulares: no podrán circular los que tengan placas terminadas en 0 y 3.
  • Motocicletas: aplicará para las que inicien con los números 0 y 3.
  • Taxis: tendrán restricción aquellos con matrícula finalizada en 8.
Pico y placa en Medellín. Imagen de referencia.
Vigilancia del pico y placa en Medellín. Foto: Suministrada a SEMANA.

Los horarios establecidos son de 5:00 a. m. a 8:00 p. m. para automóviles particulares, y de 6:00 a. m. a 8:00 p. m. para taxis.

Pico y placa en Bogotá 2026: ¿cambia la rotación para este martes 17 de febrero?

Entre las vías excluidas del pico y placa durante el segundo semestre se encuentran la avenida Regional y Autopista Sur (en jurisdicción de Medellín); la vía Las Palmas; la 4.1 hacia el occidente antioqueño; la conexión de la avenida 33 entre la Autopista Sur y la avenida Las Palmas.

Asimismo, ciertos vehículos están exonerados siempre que cumplan con los requisitos exigidos por las autoridades. En este grupo se incluyen los eléctricos, híbridos y los que funcionan con gas natural, siempre que posean matrícula vigente y estén debidamente registrados.

Finalmente, la Secretaría de Movilidad recordó que incumplir la norma puede acarrear una sanción económica de $ 875.452 en 2026, junto con la inmovilización del vehículo si se detecta la infracción durante los controles.

