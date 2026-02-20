Cali

Movilidad responde si las cámaras de fotomultas lo pueden sancionar por no usar casco en Cali

El casco es fundamental para los motociclistas, ya que reduce significativamente la mortalidad en accidentes.

20 de febrero de 2026, 3:17 p. m.
Fotomultas en Cali: ¿se pueden aplicar a motociclistas sin casco?
Fotomultas en Cali: ¿se pueden aplicar a motociclistas sin casco?

En Cali, la movilidad urbana ha sido objeto de constantes debates en torno a la seguridad vial y el cumplimiento de las normas de tránsito. La ciudad, que concentra un alto número de motociclistas, enfrenta retos relacionados con la prevención de accidentes y la regulación de conductas en las vías.

En los últimos años, las autoridades locales han reforzado la instalación de cámaras de fotodetección en distintos puntos estratégicos, con el fin de sancionar múltiples infracciones que ponen en riesgo la seguridad de los ciudadanos.

El tema que generó discusión recientemente se relaciona con el uso del casco por parte de los motociclistas. La Secretaría de Movilidad de Cali respondió a inquietudes ciudadanas sobre si las cámaras de fotodetección podían sancionar a quienes circularan sin este elemento de protección.

De acuerdo con la entidad, las cámaras no están habilitadas para registrar esta infracción. El uso del casco es obligatorio en Colombia y su incumplimiento puede derivar en sanciones económicas; sin embargo, al detectarse mediante este sistema, es imposible cumplir con la autorización expresa que requiere la autoridad de tránsito para su implementación.

El coronel Andrés Arias Buitrago, subcomandante Policía Metropolitana Santiago de Cali, presentó en el Comando MECAL la recuperación de varias motocicletas que habían sido hurtadas en Cali. En los operativos se logró la captura de alias Pipe y alias Erik, autores de por lo menos 32 hurtos. Algunos de estos hechos quedaron grabados en videos de cámaras de seguridad. Las motos fueron entregadas a sus dueños.
Las cámaras no están habilitadas para registrar el no uso del casco, esta es la razón. Foto: Jorge Orozco

La Secretaría de Movilidad explicó que las imágenes captadas por las cámaras son verificadas por agentes de tránsito antes de que se emita el comparendo. Esto significa que no se trata de un proceso automático, sino que requiere validación humana para confirmar la infracción.

“Las cámaras sí podrían fiscalizar dicha infracción, pero por el momento no se está haciendo hasta que la autoridad de tránsito así lo autorice”, afirmaron desde la entidad.

Según datos recientes, Cali cuenta con varios puntos donde se concentran las fotomultas. Actualmente, cinco cámaras registraron más de 9.000 sanciones en lo corrido del año, lo que refleja la magnitud del control ejercido en la ciudad.

Por esta razón, la Policía realiza operativos de manera constante con el fin de verificar que se respete el uso del casco. Las personas que no lo utilicen al conducir su motocicleta no solo se enfrentan a multas que pueden ascender hasta 30 salarios mínimos diarios legales vigentes (SMDLV); también pueden sufrir la inmovilización del vehículo, lo que implica costos adicionales para el propietario, como el traslado de la moto en grúa y su permanencia en los patios de tránsito.

En las últimas semanas, en redes sociales se han conocido múltiples videos de robos cometidos por caravanas de motos.
Debido al requisito validación humana para confirmar la infracción, se están haciendo constantes controles en las vías. Foto: Raúl Palacios / El País

El uso del casco ha sido reiterado por las autoridades como un elemento indispensable para la protección de los motociclistas. La norma nacional establece que tanto el conductor como el acompañante deben portarlo de manera adecuada, ajustado y certificado.

El casco es clave para la seguridad, ya que múltiples estudios, como uno de la Universidad Politécnica Bicentenario, señalan que los motociclistas que lo usan tienen un 73 % menos de mortalidad que quienes no lo utilizan. Adicionalmente, quienes no emplean este elemento de protección presentan hasta un 85 % más de riesgo de sufrir lesiones graves frente a quienes sí lo usan de manera responsable.

