Nissan presentó un nuevo adelanto del Tekton, inspirado en el viejo Patrol

Nissan reveló el nombre y ofreció un adelanto del diseño de la edición más reciente de la línea global de SUV: el nuevo Nissan Tekton. Previo a su presentación oficial y el inicio de sus ventas en 2026, el Tekton busca entrar con fuerza en el segmento C-SUV.

Será el segundo producto de la estrategia “Un Auto, Un Mundo” de Nissan Motor India, fabricado en colaboración con Renault en la planta de Chennai para su venta en India y futura exportación a mercados globales selectos.

Nissan sigue con su estrategia para sobre pasar los duros momentos financieros que atraviesa; Tekton hace parte de esos planes. | Foto: Nissan / API

El Tekton, se inspira en el diseño del SUV más longevo e icónico de la compañía: el todoterreno Patrol.

En cuanto a su aspecto, se puede percibir una estética bien trabajada, que promete la misma fiabilidad del modelo que inspiró este nuevo vehículo; así mismo integrará características de fábrica optimizadas y una mayor tecnología.

En la parte delantera, un capó poderosamente esculpido y un faro delantero distintivo en forma de C (que recuerda al Patrol) se combinan con un parachoques inferior robusto para darle un carácter potente, similar al del viejo ícono de la marca japonesa.

El perfil lateral presenta varias líneas que resaltan su musculatura, diseñada para crear una silueta inconfundible en la carretera.

En homenaje a la región, las puertas delanteras del Tekton presentan un detalle en forma de “Doble C”, que incorpora un sutil motivo montañoso inspirado en el Himalaya.

La nueva SUV de NIssan comenzará ventas en India en 2026 | Foto: Nissan / API

En la parte trasera, una barra de luces roja disponible se extiende a lo ancho del vehículo, transmitiendo una sensación de robustez y conectando los pilotos traseros en forma de C. La placa de identificación Tekton se exhibe de forma prominente en la puerta del baúl.

Alfonso Albaisa, director ejecutivo de Nissan Motor Co., Ltd., aseguró que este nuevo diseño mantiene el ADN de la marca pero busca llevar a otro nivel al SUV que llega al mercado asiático.

“El diseño del nuevo Nissan Tekton se inspira en nuestro legendario Nissan Patrol. Está diseñado para revolucionar, dominar y ofrecer todo lo que el consumidor moderno desea. Imponente, elegante y diseñado para establecer un nuevo referente en India y el extranjero, el diseño y la calidad de construcción son distintivos de Nissan, representando lo mejor del ADN SUV de Nissan”, dijo Albaisa .

A su turno, Saurabh Vatsa, director general de Nissan Motor India, indicó que el Tekton le permitirá a la compañía un relanzamiento que desde ya permite mostrar en lo que viene trabajando la firma para el futuro.

“El Nissan Tekton será un elemento clave del resurgimiento de Nissan Motor India y ofrece un adelanto del futuro de nuestra cartera de productos en el país. Con su imponente presencia, su diseño audaz y sus interiores de alta gama, confiamos en que revolucionará el segmento, atrayendo a los clientes que buscan un SUV compacto robusto y refinado. Este modelo liderará el crecimiento de Nissan en India”, aseguró el ejecutivo.

En cuanto a su nombre, el “Tekton” es de origen griego y significa “artesano” o “arquitecto” y según la firma, se alinea con su filosofía de ingeniería, de precisión e innovación que enriquece vidas.