Pico y placa en Bogotá: atentos conductores a la rotación de la medida este lunes 2 de febrero

Este lunes, 2 de febrero de 2026, la restricción de pico y placa en Bogotá aplicará a los vehículos particulares cuyas placas terminen en 1, 2, 3, 4 y 5.
De tal modo, los automóviles con placas finalizadas en 6, 7, 8, 9 y 0 podrán circular sin restricciones.
Es de recordar que la restricción para carros particulares en la ciudad empieza a regir a las 6:00 a. m. y termina a las 9:00 p. m.
Así rige el pico y placa para carros particulares en Bogotá, en lo que resta de febrero:
- Martes 3 de febrero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.
- Miércoles 4 de febrero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.
- Jueves 5 de febrero: ‘Día Sin Carro y Sin Moto’ en Bogotá.
- Viernes 6 de febrero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.
- Sábado 7 de febrero: No aplica la medida de pico y placa.
- Domingo 8 de febrero: No aplica la medida de pico y placa.
- Lunes 9 de febrero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.
- Martes 10 de febrero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.
- Miércoles 11 de febrero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.
- Jueves 12 de febrero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.
- Viernes 13 de febrero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.
- Sábado 14 de febrero: No aplica la medida de pico y placa.
- Domingo 15 de febrero: No aplica la medida de pico y placa.
- Lunes 16 de febrero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.
- Martes 17 de febrero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.
- Miércoles 18 de febrero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.
- Jueves 19 de febrero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.
- Viernes 20 de febrero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.
- Sábado 21 de febrero: No aplica la medida de pico y placa.
- Domingo 22 de febrero: No aplica la medida de pico y placa.
- Lunes 23 de febrero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.
- Martes 24 de febrero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.
- Miércoles 25 de febrero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.
- Jueves 26 de febrero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.
- Viernes 27 de febrero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.
- Sábado 28 de febrero: No aplica la medida de pico y placa.
Restricción para taxis
Entre tanto, para los taxis, el lunes 2 de febrero, el pico y placa rige para los vehículos cuya placa termine en 1 y 2.
De tal modo, pueden circular los taxis con placas terminadas en 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 0.
En el caso de los taxis, la medida empieza a regir de 5:30 a. m. a 9 p. m., de lunes a sábado.
El pico y placa para taxis en Bogotá, en lo que resta de febrero:
- Martes 3 de febrero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 y 0.
- Miércoles 4 de febrero:pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 y 0.
- Jueves 5 de febrero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 y 0.
- Viernes 6 de febrero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8.
- Sábado 7 de febrero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 0.
- Domingo 8 de febrero: No aplica la medida de pico y placa.
- Lunes 9 de febrero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 y 0.
- Martes 10 de febrero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 y 0.
- Miércoles 11 de febrero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 y 0.
- Jueves 12 de febrero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8.
- Viernes 13 de febrero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 0.
- Sábado 14 de febrero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, y 0.
- Domingo 15 de febrero: No aplica la medida de pico y placa.
- Lunes 16 de febrero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 y 0.
- Martes 17 de febrero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 y 0.
- Miércoles 18 de febrero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8.
- Jueves de 19 febrero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 0.
- Viernes de 20 febrero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 y 0.
- Sábado de 21 febrero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 y 0.
- Domingo de 22 febrero: No aplica la medida de pico y placa.
- Lunes 23 de febrero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 y 0.
- Martes 24 de febrero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8.
- Miércoles 25 de febrero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 0.
- Jueves 26 de febrero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 y 0.
- Viernes 27 de febrero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1,2, 3, 4, 7, 8, 9 y 0.
- Sábado de 28 febrero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 y 0.