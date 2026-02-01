Pico y placa en Bogotá: atentos conductores a la rotación de la medida este lunes 2 de febrero

Este lunes, 2 de febrero de 2026, la restricción de pico y placa en Bogotá aplicará a los vehículos particulares cuyas placas terminen en 1, 2, 3, 4 y 5.

De tal modo, los automóviles con placas finalizadas en 6, 7, 8, 9 y 0 podrán circular sin restricciones.

Es de recordar que la restricción para carros particulares en la ciudad empieza a regir a las 6:00 a. m. y termina a las 9:00 p. m.

Así rige el pico y placa para carros particulares en Bogotá, en lo que resta de febrero:

Martes 3 de febrero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

Miércoles 4 de febrero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

Jueves 5 de febrero: ‘Día Sin Carro y Sin Moto’ en Bogotá.

Viernes 6 de febrero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

Sábado 7 de febrero: No aplica la medida de pico y placa.

Domingo 8 de febrero: No aplica la medida de pico y placa.

Lunes 9 de febrero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

Martes 10 de febrero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

Miércoles 11 de febrero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

Jueves 12 de febrero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

Viernes 13 de febrero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

Sábado 14 de febrero: No aplica la medida de pico y placa.

Domingo 15 de febrero: No aplica la medida de pico y placa.

Lunes 16 de febrero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

Martes 17 de febrero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

Miércoles 18 de febrero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

Jueves 19 de febrero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

Viernes 20 de febrero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

Sábado 21 de febrero: No aplica la medida de pico y placa.

Domingo 22 de febrero: No aplica la medida de pico y placa.

Lunes 23 de febrero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

Martes 24 de febrero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

Miércoles 25 de febrero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

Jueves 26 de febrero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

Viernes 27 de febrero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

Sábado 28 de febrero: No aplica la medida de pico y placa.

Restricción para taxis

Entre tanto, para los taxis, el lunes 2 de febrero, el pico y placa rige para los vehículos cuya placa termine en 1 y 2.

De tal modo, pueden circular los taxis con placas terminadas en 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 0.

En el caso de los taxis, la medida empieza a regir de 5:30 a. m. a 9 p. m., de lunes a sábado.

El pico y placa para taxis en Bogotá, en lo que resta de febrero: