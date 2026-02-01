VEHÍCULOS

Pico y placa en Bogotá: atentos conductores a la rotación de la medida este lunes 2 de febrero

Conductor que incumpla la medida, deberá pagar una costosa multa.

Redacción Vehículos
1 de febrero de 2026, 4:15 p. m.
Imagen de referencia.
Imagen de referencia. Foto: Twitter: @Deyaniravilam

Este lunes, 2 de febrero de 2026, la restricción de pico y placa en Bogotá aplicará a los vehículos particulares cuyas placas terminen en 1, 2, 3, 4 y 5.

De tal modo, los automóviles con placas finalizadas en 6, 7, 8, 9 y 0 podrán circular sin restricciones.

Es de recordar que la restricción para carros particulares en la ciudad empieza a regir a las 6:00 a. m. y termina a las 9:00 p. m.

Así rige el pico y placa para carros particulares en Bogotá, en lo que resta de febrero:

  • Martes 3 de febrero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.
  • Miércoles 4 de febrero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.
  • Jueves 5 de febrero: ‘Día Sin Carro y Sin Moto’ en Bogotá.
  • Viernes 6 de febrero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.
  • Sábado 7 de febrero: No aplica la medida de pico y placa.
  • Domingo 8 de febrero: No aplica la medida de pico y placa.
  • Lunes 9 de febrero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.
  • Martes 10 de febrero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.
  • Miércoles 11 de febrero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.
  • Jueves 12 de febrero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.
  • Viernes 13 de febrero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.
  • Sábado 14 de febrero: No aplica la medida de pico y placa.
  • Domingo 15 de febrero: No aplica la medida de pico y placa.
  • Lunes 16 de febrero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.
  • Martes 17 de febrero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.
  • Miércoles 18 de febrero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.
  • Jueves 19 de febrero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.
  • Viernes 20 de febrero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.
  • Sábado 21 de febrero: No aplica la medida de pico y placa.
  • Domingo 22 de febrero: No aplica la medida de pico y placa.
  • Lunes 23 de febrero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.
  • Martes 24 de febrero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.
  • Miércoles 25 de febrero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.
  • Jueves 26 de febrero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.
  • Viernes 27 de febrero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.
  • Sábado 28 de febrero: No aplica la medida de pico y placa.
Restricción para taxis

Entre tanto, para los taxis, el lunes 2 de febrero, el pico y placa rige para los vehículos cuya placa termine en 1 y 2.

De tal modo, pueden circular los taxis con placas terminadas en 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 0.

En el caso de los taxis, la medida empieza a regir de 5:30 a. m. a 9 p. m., de lunes a sábado.

El pico y placa para taxis en Bogotá, en lo que resta de febrero:

  • Martes 3 de febrero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 y 0.
  • Miércoles 4 de febrero:pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 y 0.
  • Jueves 5 de febrero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 y 0.
  • Viernes 6 de febrero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8.
  • Sábado 7 de febrero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 0.
  • Domingo 8 de febrero: No aplica la medida de pico y placa.
  • Lunes 9 de febrero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 y 0.
  • Martes 10 de febrero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 y 0.
  • Miércoles 11 de febrero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 y 0.
  • Jueves 12 de febrero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8.
  • Viernes 13 de febrero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 0.
  • Sábado 14 de febrero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, y 0.
  • Domingo 15 de febrero: No aplica la medida de pico y placa.
  • Lunes 16 de febrero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 y 0.
  • Martes 17 de febrero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 y 0.
  • Miércoles 18 de febrero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8.
  • Jueves de 19 febrero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 0.
  • Viernes de 20 febrero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 y 0.
  • Sábado de 21 febrero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 y 0.
  • Domingo de 22 febrero: No aplica la medida de pico y placa.
  • Lunes 23 de febrero:  pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 y 0.
  • Martes 24 de febrero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8.
  • Miércoles 25 de febrero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en  3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 0. 
  • Jueves 26 de febrero:  pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 y 0.
  • Viernes 27 de febrero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1,2, 3, 4, 7, 8, 9 y 0.
  • Sábado de 28 febrero:  pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 y 0.

La rotación del pico y placa puede ser modificado en cualquier momento por el Distrito.

