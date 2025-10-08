¿Qué carros tienen pico y placa en Bogotá este jueves, 9 de octubre?

La movilidad en la ciudad de Bogotá sigue generando molestias en los conductores ante el alto flujo vehicular que diariamente transita en la capital.

Por lo tanto, las autoridades de tránsito siguen implementando la medida de pico y placa para vehículos particulares y taxis con el fin de contrarrestar a la movilidad.

Así las cosas, la medida de restricción inicia desde las 6:00 de la mañana y termina a las 9:00 de la noche para carros particulares.

Este jueves, 9 de octubre, los automóviles con placas finalizadas en 6, 7, 8, 9 y 0 no podrán circular en la ciudad en el horario anteriormente mencionado.

Entre tanto, los vehículos particulares cuyas placas terminen en 1, 2, 3, 4 y 5 tienen libre movilidad durante todo el día.

Mientras que para el servicio público tipo taxi, la jornada tendrá una hora diferente que irá desde las 5:30 de la mañana hasta las 9:00 de la noche.

En este caso, el pico y placa aplica para los taxis que sus placas terminen en 3 y 4, lo que quiere decir que pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 y 0.

Quienes infrinjan esta norma podrá ser multados por las autoridades de tránsito, quienes estarán haciendo operativos de control en puntos estratégicos de la ciudad. O en su llevado caso podría ser inmovilizado su automóvil.

El pico y placa para los vehículos particulares en lo que resta de octubre:

Viernes 10 de octubre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

Sábado 11 de octubre: no aplica la medida de pico y placa.

Domingo 12 de octubre: no aplica la medida de pico y placa.

Lunes festivo 13 de octubre: aplica la medida de pico y placa regional de ingreso a Bogotá.

Martes 14 de octubre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

Miércoles 15 de octubre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

Jueves 16 de octubre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

Viernes 17 de octubre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

Sábado 18 de octubre: no aplica la medida de pico y placa.

Domingo 19 de octubre: no aplica la medida de pico y placa.

Lunes 20 de octubre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

Martes 21 de octubre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

Miércoles 22 de octubre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

Jueves 23 de octubre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

Viernes 24 de octubre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

Sábado 25 de octubre: no aplica la medida de pico y placa.

Domingo 26 de octubre: no aplica la medida pico y placa.

Lunes 27 de octubre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

Martes 28 de octubre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

Miércoles 29 de octubre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

Jueves 30 de octubre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

Viernes 31 de octubre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

Pico y placa para los taxis en lo que resta de octubre