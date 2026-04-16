Rota el pico y placa en Bogotá este viernes 17 de abril: así operará la restricción en la capital

La Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) de Bogotá dio a conocer la restricción de pico y placa en la ciudad para vehículos particulares y de servicio público tipo taxis.
Los horarios de la medida para el viernes 17 de abril de 2026 aplican para vehículos particulares, de 6:00 a. m. a 9:00 p. m., y para taxis, de 5:30 a. m. a 9:00 p. m.
Así es la restricción para este viernes 17 de abril
Vehículos particulares: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.
Taxis: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8.
Las autoridades de tránsito estarán haciendo operativos de control en puntos estratégicos de la ciudad, por lo que los conductores que incumplan la medida se podrán enfrentar a comparendos o inmovilización de su vehículo.
Así pueden ser exentos del pico y placa
La Secretaría Distrital de Movilidad recuerda a los usuarios que quieran ser exentos del pico y placa que pueden registrarse en la página de la entidad y conocer la opción de pico y placa solidario, la modalidad con la que los conductores pueden pagar para usar su vehículo en Bogotá sin ninguna restricción.
“El único canal oficial para adquirir y pagar el pico y placa solidario es la plataforma de la entidad, a la que se accede exclusivamente a través del sitio web: www.movilidadbogota.gov.co. Igualmente, se aclara que la única forma de pago es mediante botón de PSE dentro de la página oficial”, detalla la entidad.
Pico y placa para taxis en lo que resta de abril:
- Sábado 18 de abril: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 0.
- Domingo 19 de abril: no aplica la medida de pico y placa.
- Lunes 20 de abril: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 y 0.
- Martes 21 de abril: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 y 0.
- Miércoles 22 de abril: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 y 0.
- Jueves 23 de abril: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8.
- Viernes 24 de abril: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 0.
- Sábado 25 de abril: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 y 0.
- Domingo 26 de abril: no aplica la medida de pico y placa.
- Lunes 27 de abril: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 y 0.
- Martes 28 de abril: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 y 0.
- Miércoles 29 de abril: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8.
- Jueves 30 de abril: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 0.