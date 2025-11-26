Rotación del pico y placa en Medellín: así cambiará la medida para este jueves 27 de noviembre; evite multas

El pico y placa continúa siendo una de las estrategias más aplicadas en las principales ciudades del país, y Medellín mantiene su implementación como parte de los esfuerzos por mejorar la circulación vehicular. Esta normativa busca, ante todo, agilizar la movilidad y reducir los embotellamientos que suelen presentarse en los puntos con mayor flujo de automotores.

Con esta medida, se pretende que los conductores pasen menos tiempo en los trancones, lo que a su vez ayuda a disminuir la contaminación del aire y contribuye a un entorno urbano más saludable para los habitantes de la capital antioqueña.

La restricción busca mejorar la fluidez del tráfico en la ciudad. | Foto: Secretaría de Movilidad Medellín.

El funcionamiento del sistema se basa en días y franjas horarias específicas, durante las cuales algunos vehículos tienen restringido su paso por determinadas zonas. No obstante, existen corredores viales y sectores exceptuados de la restricción.

La rotación se determina según los números de las placas: para los automóviles se considera el último dígito, mientras que en las motocicletas se toma el primero.

De acuerdo con la programación emitida por la Secretaría de Movilidad de Medellín, el esquema para este jueves, 27 de noviembre, será el siguiente:

Carros particulares: no podrán circular los que tengan placas terminadas en 0 y 2.

no podrán circular los que tengan placas terminadas en 0 y 2. Motocicletas: aplicará para las que inicien con los números 0 y 2.

aplicará para las que inicien con los números 0 y 2. Taxis: tendrán restricción aquellos con matrícula finalizada en 9.

Vigilancia del pico y placa en Medellín. | Foto: Tomada de Twitter: @sttmed

Los horarios establecidos son de 5:00 a. m. a 8:00 p. m. para automóviles particulares, y de 6:00 a. m. a 8:00 p. m. para taxis.

Entre las vías excluidas del pico y placa durante el segundo semestre se encuentran el Sistema Vial del Río (que comprende la Autopista Sur y la Avenida Regional), la Avenida Las Palmas, el corredor de la quebrada La Iguaná entre las carreras 63 y 80, además de los cinco corregimientos de Medellín, donde no rige la medida.

Asimismo, ciertos vehículos están exonerados siempre que cumplan con los requisitos exigidos por las autoridades. En este grupo se incluyen los eléctricos, híbridos y los que funcionan con gas natural, siempre que posean matrícula vigente y estén debidamente registrados.