El afamado autor Juan Jose Milas habla de su novela y de la IA: “Chat GPT escribe mejor que el 95% de la población”

SEMANA: Su novela tiene un título muy sugestivo. ¿Quién es ese imbécil que va a escribir una novela?

Juan José Millás: Ese imbécil que va a escribir la novela es una especie de alter ego del protagonista, que es un escritor que se llama Juan José Millás, como yo. Y tiene una especie de alter ego, que es un amigo suyo que está amenazando siempre con escribir una obra maestra que opaque a Millás. Esto remite a una figura que es muy frecuente entre los escritores. Todos los escritores hemos tenido un amigo íntimo que es muy listo, que ha leído muchas cosas y que sentía que iba a escribir una obra maestra que iba a acabar con nuestra obra.

SEMANA: ¿Y la escribió?

J.M.: No. Nunca escribió nada. Pero se pasó la vida amenazando. Por eso digo que es una figura bastante frecuente la del escritor que no escribe. Es una figura genial porque no se ha enfrentado a sus limitaciones. Todos, mientras no nos enfrentemos a nuestras limitaciones, somos geniales. El problema es cuando nos ponemos frente a una cuartilla y hay que ponerse a construir una frase detrás de otra. Hay un momento en la novela en el que este personaje, Millás, cree que ese imbécil va a escribir una novela mejor que la que ha escrito. Es una relación de amistad muy ambivalente, en la que el odio y el amor están entremezclados. Y es un modo de amistad, por otra parte, muy frecuente.

El libro describe una relación de amistad muy ambivalente, “en la que el odio y el amor están entremezclados”. Foto: getty images

SEMANA: Algunas veces, cuando se escribe, se busca dejar un mensaje entre líneas. ¿Cuál es el suyo en esta novela?

J.M.: No quiero decir que yo no escribo novelas de tesis, en el sentido de que en mi cabeza no está la idea de que haya algo más de lo que se ve. Siempre hay algo más de lo que se ve, pero no me toca decirlo a mí, ¿no? Yo suelo decir que las novelas de tesis son malas porque fuerzan la maquinaria para demostrar algo. Por eso, la novela de tesis está tan mal vista en general; suelen ser novelas fracasadas por eso. Ahora bien, toda novela interesante, quiera o no, tiene una tesis. Pero, pues, la novela trata de lo que trata. En esta, Juan José Millás se dispone a escribir un reportaje para un periódico. Se supone que es el último reportaje de su vida y, por lo tanto, tiene que elegir bien el tema. Y, en el transcurso de la búsqueda, suceden una serie de cosas.

SEMANA: Ya que habla de los escritores, usted ha exteriorizado muchas reflexiones sobre ChatGPT y la inteligencia artificial. ¿Por qué dijo que escribe mejor que los humanos?

J.M.: Cuando salió ChatGPT, enseguida vi de qué iba. Trabajé con él, me suscribí a la versión de pago, que era notablemente mejor que la gratuita, y me quedé asombrado de que un robot fuera capaz de escribir con sintaxis y con coherencia, algo que no es capaz de hacer el 95 por ciento de la población mundial. Sigo asombrado todavía. La sintaxis es muy difícil de dominar. Quiero decir, yo trabajo con las palabras y sé lo que me costó llegar a dominarlas, y todavía no las domino del todo. Los profesores universitarios dicen que la mayoría de sus alumnos no son capaces de escribir siete folios seguidos sobre un tema con coherencia, con buena sintaxis y buena ortografía. Entonces, que esto sea capaz de hacer un robot, a mí me parece asombroso. Me parece admirable y todavía no entiendo cómo es capaz de hacerlo.

Juan José Millás habla de su nueva novela, de la inteligencia artificial. Foto: Europa Press via Getty Images

SEMANA: ¿Cómo va a cambiar la inteligencia artificial el oficio de los escritores y el periodismo?

J.M.: La inteligencia artificial no controla la creatividad tanto como la información, pero la información la controla bien. Entonces, es un proceso acelerado que está cambiando todo. Respecto a la introducción a las nuevas tecnologías, siempre nos preguntamos: ¿cómo va a cambiar el mundo? Como si no lo hubiera cambiado ya. Lo está cambiando cada día que pasa, pero el cambio del paradigma, en este caso, es exponencial, no es lineal. Por lo tanto, no sabemos a dónde va a llegar, pero va a llegar en poco tiempo. El ChatGPT de hace dos años que salió no tiene nada que ver con el de ahora. Y siempre surge la pregunta de si esto es una cuestión que nos va a hacer mejores, nos va a hacer peores, si va a ser bueno, si va a ser malo.

SEMANA: ¿Y cuál es la respuesta?

J.M.: Yo siempre digo que esto es como si dos individuos de la prehistoria que acabaron de descubrir el fuego estuvieran hablando del fuego diciendo: “¿Y esto será bueno o será malo?”. Se lo tenemos que dejar usar a gente a partir de los 15 años o de los 18. Es decir, el fuego cambió el mundo, el fuego cambió todo, somos hijos del fuego, pero ¿era posible en el momento en que se inventó el fuego saber las transformaciones a las que iba a obligar a la humanidad? No. Con la tecnología ocurre lo mismo, porque, además, no hay en la historia de la humanidad ningún invento que se pueda comparar con esto. Tendríamos que irnos a la prehistoria, a algo como la invención del fuego o quizás la invención de la agricultura y la ganadería. De manera que no sabemos si nos va a destruir o nos va a hacer magníficos, pero en cualquier caso es un invento asombroso. ChatGPT podría en algún momento alcanzar tal grado de complejidad que adquiera conciencia de sí misma. No tenemos ni idea.

SEMANA: Los escritores siempre suelen tener una forma muy especial de leer el mundo. ¿Por qué cree que llegamos a un sistema caótico, con gobernantes radicales y algo delirantes?

J.M.: Yo creo que en el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, lo que pasó es que este voto obedeció a que la gente pensó: “Yo ya sé lo que me puede dar la normalidad, los demócratas o los republicanos; voy a votar directamente por los empresarios”. Es decir, siento que ahí no se votó por un partido político, aunque aparentemente se votó por los republicanos, sino que hubo una decisión para que a Estados Unidos lo dirigiera un empresario. La gente pensó: “Bueno, yo ya sé lo que puedo esperar de la normalidad, voy a votar por la anormalidad”. La gente ve que no tiene esperanza de futuro; los jóvenes ven que con los sistemas convencionales no se llega a ninguna parte. Entonces, votan por sistemas extremistas porque de la normalidad ya saben lo que pueden esperar: poco.

ChatGPT, inteligencia artificial que toma gran relevancia en el mundo. Foto: Getty Images

SEMANA: ¿Cómo siente que le ha ido a esa anormalidad?

J.M.: Yo no soy un analista político. Tengo la impresión de que Trump baja en popularidad, pero, bueno, quiero decir, lo asombroso es que todavía siga. Asombroso es que un personaje como ese, que se dirigió a una periodista que le hizo una pregunta que no le gustó diciéndole: “Cállate, cerdita”, todavía esté donde está. Pero esos personajes son el resultado de lo mal que lo han hecho los políticos que considerábamos normales.

SEMANA: No es analista político, pero dice cosas muy sensatas. ¿Qué opina de lo que vive Colombia?

J.M.: No, no me atrevo a esto

SEMANA: Le voy a hacer una última pregunta de un tema bastante distinto. ¿Usted dijo recientemente que no le tiene miedo a la vejez?

J.M.: Hay gente que no le tiene miedo a la oscuridad. Yo tampoco lo tengo, pero no sé por qué no lo tengo. Me parece que la vejez es un país extraño, interesante precisamente porque es extraño. Además, sabes que es el único país que vas a visitar, que después de este ya es la muerte. Pero, para que me diera miedo la vejez, me tendría que dar miedo la muerte, y la muerte no me da miedo. Porque, entre otras cosas, pienso que algo que le ocurre a todo el mundo no puede ser interesante. Y la muerte es algo que le ocurre a todo el mundo. De manera que tiene poco interés.