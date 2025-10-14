Así cayó el falso policía que robaba celulares en TransMilenio: fingía verificaciones y escapaba con los equipos

Durante los últimos días, un hombre que se hacía pasar por policía fue capturado en Bogotá, señalado de engañar a usuarios de TransMilenio para robarles sus celulares.

Según la información conocida, el sujeto abordaba a pasajeros dentro del sistema y, con tono de autoridad, les pedía entregar sus teléfonos bajo el argumento de que debía “verificarlos”. Una vez tenía los dispositivos en sus manos, escapaba con ellos.

La captura fue realizada por uniformados de la Policía Metropolitana de Bogotá, después de que se recibieran alertas sobre este tipo de casos dentro del sistema. De acuerdo con las autoridades, el hombre suplantaba a un miembro de la institución para generar confianza y facilitar el robo de los equipos móviles.

La institución confirmó que el detenido fue dejado a disposición de la Fiscalía, que avanza con el proceso judicial correspondiente. Además, reiteró a la ciudadanía que ningún uniformado está autorizado para retener equipos celulares en procedimientos dentro de TransMilenio, e invitó a las personas que puedan haber sido víctimas a interponer la denuncia formal.

Cuando las personas entregaban sus dispositivos, el hombre se los quedaba y escapaba del lugar antes de que las víctimas pudieran reaccionar. De acuerdo con las autoridades, utilizaba prendas muy similares a las de la Policía Nacional y simulaba ser un uniformado que realizaba verificaciones. Con ese engaño lograba que algunos usuarios accedieran a entregar sus celulares, momento que aprovechaba para huir.

Los robos se hacían principalmente en TransMilenio. | Foto: Jeffrey Greenberg/Universal Images - Getty Images

“Engañaba a los ciudadanos simulando ser un uniformado para que entregaran sus teléfonos, y luego huía. Gracias a la rápida reacción de nuestros cuadrantes, fue capturado y dejado a disposición de la Fiscalía”, explicó el teniente coronel Óscar Chauta, comandante operativo de la Policía Metropolitana de Bogotá.

La captura se produjo luego de que un ciudadano alertara a uniformados que patrullaban la zona sobre la presencia del hombre, quien simulaba ser policía y abordaba usuarios en el Portal Norte de TransMilenio. La Policía investiga si el detenido estaría relacionado con otros hechos similares dentro del sistema, pero hasta ahora solo se ha confirmado su aprehensión en ese punto.

Durante el procedimiento, las autoridades le hallaron una gorra, un carné y un broche con insignias de la Policía Nacional, elementos con los que se hacía pasar por integrante de una unidad investigativa para ganarse la confianza de las personas.

La Fiscalía General de la Nación asumió la investigación del caso tras la captura del señalado. De acuerdo con la Policía, el hombre fue dejado a disposición de esta entidad para que avance en el proceso judicial correspondiente.

Como parte de las diligencias, las autoridades revisan los elementos incautados y buscan determinar si estaría vinculado a otros hechos similares. El material de cámaras de seguridad y los testimonios de los usuarios que presenciaron el hecho serán parte clave de la investigación.

La Policía Metropolitana de Bogotá recordó a la ciudadanía que los uniformados no solicitan teléfonos celulares a los usuarios del sistema de transporte para verificar el IMEI ni realizan procedimientos de este tipo en estaciones o buses.