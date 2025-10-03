A Daniel Quintero no lo bajan de “saltacharcos, banderita”: se despacharon contra el precandidato del petrismo

Daniel Quintero, precandidato presidencial del Pacto Histórico, no deja de generar polémica con sus declaraciones y/o propuestas para llegar a la Casa de Nariño.

De hecho, la llegada de Quintero al Pacto Histórico ha sido bastante cuestionada por algunos petristas ‘pura sangre’, entre ellos, el exsenador y exprecandidato Gustavo Bolívar, quien no ha dejado de recordar que el exalcalde de Medellín enfrenta un proceso judicial por presunta corrupción.

Ahora, quien se fue de frente contra Quintero fue la representante a la Cámara de Cambio Radical, Lina María Garrido.

La congresista llamó al precandidato “saltacharcos, banderita”, luego de comentar una publicación de él en la red social X.