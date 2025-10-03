Suscribirse

A Daniel Quintero no lo bajan de “saltacharcos, banderita”: se despacharon contra el precandidato del petrismo

La llegada de Daniel Quintero al Pacto Histórico ha sido cuestionada por algunos petristas.

Redacción Confidenciales
3 de octubre de 2025, 4:51 p. m.
Daniel Quintero
El precandidato Daniel Quintero. | Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

Daniel Quintero, precandidato presidencial del Pacto Histórico, no deja de generar polémica con sus declaraciones y/o propuestas para llegar a la Casa de Nariño.

De hecho, la llegada de Quintero al Pacto Histórico ha sido bastante cuestionada por algunos petristas ‘pura sangre’, entre ellos, el exsenador y exprecandidato Gustavo Bolívar, quien no ha dejado de recordar que el exalcalde de Medellín enfrenta un proceso judicial por presunta corrupción.

Contexto: Gustavo Bolívar sobre una posible segunda vuelta entre Quintero y De la Espriella: “Tengo que escoger entre el cáncer y el sida”

Ahora, quien se fue de frente contra Quintero fue la representante a la Cámara de Cambio Radical, Lina María Garrido.

La congresista llamó al precandidato “saltacharcos, banderita”, luego de comentar una publicación de él en la red social X.

“Mi pequeño saltacharcos: desde hoy dejarás de ser Pinturita y te bautizaré ‘banderita’”, le dijo puntualmente Garrido a Quintero, quien el jueves en la noche compartió un video junto a un mensaje que dice: “Guerra a muerte para todos los traidores de la patria”.

