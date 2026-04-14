Abelardo de la Espriella: “Agradezco al gobierno de los Estados Unidos por su apoyo ante las cobardes amenazas”

Abelardo de la Espriella habló en sus redes sociales de las más recientes declaraciones que han emitido sectores políticos de Estados Unidos sobre sus condiciones de seguridad, luego de conocerse las amenazas en su contra.

Por ejemplo, el representante Mario Díaz-Balart dijo: “Las recientes amenazas contra líderes y candidatos, como Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella, reflejan un clima cada vez más violento, así como el deterioro de la democracia y del Estado de derecho”.

Desde EE. UU. alertan que Petro pone en riesgo la relación con Colombia tras amenazas a De la Espriella y Paloma Valencia

Mientras que el gobierno de Donald Trump, en respuesta al periodista Juan Camilo Merlano, mencionó: “La administración Trump está profundamente preocupada por los recientes informes de amenazas contra los candidatos presidenciales colombianos Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella”.

En un trino, De la Espriella agradeció a la Casa Blanca por el apoyo “ante las cobardes amenazas con las que algunos, los violentos de siempre, pretenden frenar la voluntad popular en Colombia”.

En cuanto a las intimidaciones, el abogado reiteró que no tiene miedo y que los bandidos perderán privilegios: “Estoy firme y más convencido que nunca de que los derrotaremos. El respaldo de nuestros aliados es una de las bases para recuperar el país y expulsar del poder a quienes decidieron dar la espalda al pueblo, atentar contra sus líderes y sellar una alianza abyecta con los peores criminales”.