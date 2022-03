Confidenciales Alfredo Saade y el mensaje de molestia que le envió a Gustavo Petro

Las recientes declaraciones del senador Gustavo Bolívar a SEMANA, donde afirmó que no está descartado que el Partido Liberal —al que él le ha lanzado fuertes críticas― se quede con la vicepresidencia del Pacto Histórico, incomodó al precandidato presidencial, Alfredo Saade.

Este jueves, el propio dirigente cristiano le escribió un mensaje privado al senador Gustavo Petro donde le habló de la necesidad de que Gustavo Bolívar “deje los deditos quietos y se calle la boca porque este proceso electoral ya se acabó”.

El líder de la Colombia Humana no había respondido el mensaje hasta la tarde de este jueves porque avanza en sus giras por el país. Sin embargo, cada vez es evidente la incomodidad de Saade con algunos sectores del Pacto Histórico. “No pido que me abracen y me besen, pero sí decencia”, les pidió a algunos de sus compañeros a través de SEMANA.

Recordemos que recientemente se quejó porque fue excluido de una publicidad que organizaron los congresistas María José Pizarro y David Racero.

@GustavoBolivar habla como si los cristianos estuviéramos pintados en la pared o de adorno.

Se expresa sobre la vicepresidencia como si lo pactado con @petrogustavo fuera mentiras.

Está muy equivocado el senador o está haciendo mandado?

En la puerta del horno se quema el pan OJO. pic.twitter.com/d6wt3L2aA9 — SAADE PRESIDENTE 🇨🇴 2022⚖️ (@ALFREDOSAADEV) March 3, 2022

La molestia de Saade no es con Gustavo Petro a quien admira y respeta, sí lo es con algunos de los dirigentes de la izquierda.

SEMANA le preguntó a Saade si había contemplado la posibilidad de renunciar a su aspiración presidencial, pero él no lo confirmó ni lo descartó. “Deje así, avancemos”, respondió.

Aunque Saade está molesto con las declaraciones de Bolívar, la cabeza de lista al Senado es realista ante el escenario que puede enfrentar próximamente Petro. El líder de la Colombia Humana no repetirá los errores de 2018 y busca alianzas con diversos sectores políticos, incluso con los que ha cuestionado, porque los votos de la izquierda no son suficientes para llegar a la Casa de Nariño en agosto próximo.

Es más, Petro ya ha ventilado internamente que no es descabellado pensar en otra figura vicepresidencial que no necesariamente haga parte de los precandidatos del Pacto Histórico.