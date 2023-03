Confidenciales Dramático panorama de seguridad: no se están ejecutando las órdenes de captura, no hay incautación de droga, no hay erradicación

En medio de la grave crisis de orden público que sacude al país, el fiscal general, Francisco Barbosa, lanzó este miércoles un preocupante panorama de la operatividad de la fuerza pública. Según el jefe del ente acusador, en Colombia se disminuyó dramáticamente la incautación de droga y la destrucción de laboratorios de producción de cocaína. “Hoy la incautación en clorhidrato de cocaína cayó en Colombia, teníamos 30 toneladas mensuales, estamos en 80, laboratorios destruidos teníamos 700, hoy tenemos 53, en Barranquilla no hay incautación, es el festival de la cocaína”, apuntó Barbosa. El fiscal también se mostró preocupado porque, según él, no se están ejecutando las órdenes de captura por homicidio y por asesinato de líderes sociales. “Tenemos 356 órdenes de captura sin ejecutar contra los homicidas de reincorporados, de defensores de derechos humanos, sin ejecutar, ¿dónde están los defensores de derechos humanos en Colombia? Tenemos 3.600 órdenes de captura por homicidio sin ejecutar en todo el país”, reveló el fiscal. Y lanzó una dura sentencia: “No hay incautación, no hay erradicación, no tenemos órdenes de captura”. El pronunciamiento de Barbosa se dio en el marco de una audiencia pública en el Congreso, donde también hizo una grave denuncia: en el proyecto de humanización de la justicia se estaría suspendiendo la ejecución de la pena contra grandes narcotraficantes. “Al país no se le puede hacer trampa, hay que jugar de frente. En el artículo 8 se establece un beneficio de suspensión de ejecución de penas a todos aquellos pequeños cultivadores y yo en ese estoy de acuerdo, no tengo problema con eso, pero no podemos tolerar es que nos digan que se va a beneficiar narcotraficantes de otro nivel conforme a las disposiciones que involucraron en la redacción”, apuntó Barbosa durante una audiencia pública en el Congreso. El fiscal fue enfático en decirle al país “nos metieron un parágrafo en el que básicamente se suspende la ejecución de la pena contra narcotraficantes”.

2023-03-01