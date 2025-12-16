Suscribirse

CONFIDENCIALES

El elogio de Tomás Uribe a Paloma Valencia: “Es la candidata más fuerte”

El hijo del expresidente Álvaro Uribe compartió un mensaje en las redes sociales.

GoogleSiga los últimos detalles de la política en Discover, lo que solo acá puede saber

Redacción Confidenciales
16 de diciembre de 2025, 5:32 p. m.
Tomás Uribe y Paloma Valencia.
Tomás Uribe y Paloma Valencia. | Foto: SEMANA y Colprensa, respectivamente.

Paloma Valencia, senadora del Centro Democrático, fue elegida como la candidata presidencial de ese partido político liderado por el expresidente Álvaro Uribe.

Valencia fue elegida tras una consulta interna del Centro Democrático en la que participaron sus colegas María Fernanda Cabal y Paola Holguín.

Tras la elección de Valencia como candidata presidencial, Tomás Uribe, hijo del expresidente Uribe, la elogió a través de un mensaje que compartió en su cuenta en X.

Contexto: Tras anuncio de candidatura de Paloma Valencia en el Centro Democrático, Abelardo de la Espriella se dispara en Polymarket

El hijo del expresidente dijo que Valencia “es la candidata más fuerte para derrotar al heredero de Farc, Petro y Santos”.

Y concluyó diciendo: “Recoge al uribismo, afines y votantes independientes. No tiene cola. Ha sido votada como la mejor senadora. Es hiperinteligente y estudiosa. Sencilla, auténtica, leal. ¡Todos a apoyarla!”.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Reconocida vidente vaticinó angustiante suceso que afectaría a país latino; advirtió detalles: “Se me enchina la piel”

2. Estos son los cinco militares y contratistas capturados por el escándalo de posible corrupción en contrato de helicópteros MI-17

3. Moños y trenzas contra el ICE: la protesta silenciosa que recorre California

4. Experto explicó las drásticas consecuencias que viviría Verónica Alcocer por regresar a Colombia: “Restricción casi absoluta”

5. ¿Cuáles son los próximos estrenos en Cine Colombia para esta semana, del martes 16 de diciembre al 21 de diciembre?

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Paloma ValenciaTomás UribeCentro Democrático

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.