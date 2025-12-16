CONFIDENCIALES
El elogio de Tomás Uribe a Paloma Valencia: “Es la candidata más fuerte”
El hijo del expresidente Álvaro Uribe compartió un mensaje en las redes sociales.
Siga los últimos detalles de la política en Discover, lo que solo acá puede saber
Paloma Valencia, senadora del Centro Democrático, fue elegida como la candidata presidencial de ese partido político liderado por el expresidente Álvaro Uribe.
Valencia fue elegida tras una consulta interna del Centro Democrático en la que participaron sus colegas María Fernanda Cabal y Paola Holguín.
Tras la elección de Valencia como candidata presidencial, Tomás Uribe, hijo del expresidente Uribe, la elogió a través de un mensaje que compartió en su cuenta en X.
El hijo del expresidente dijo que Valencia “es la candidata más fuerte para derrotar al heredero de Farc, Petro y Santos”.
Y concluyó diciendo: “Recoge al uribismo, afines y votantes independientes. No tiene cola. Ha sido votada como la mejor senadora. Es hiperinteligente y estudiosa. Sencilla, auténtica, leal. ¡Todos a apoyarla!”.