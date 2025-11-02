Gustavo Petro anticipa dilema personal al salir de la Presidencia: “Ir en avión me va a quedar difícil”

Gustavo Petro ya empezó a barajar las opciones de a dónde ir después de salir de la Presidencia en agosto de 2026, según lo reveló este domingo en una entrevista con Al Jazeera.

El panorama no es claro, pero habló de la posibilidad de ir a Gaza, permanecer en Colombia o recorrer el mundo.

“Después que pase la Presidencia, en nueve meses, pues ya veremos si me voy a Gaza o me quedo en alguna montaña de Colombia, o en un barrio popular o camino el mundo, porque ir en avión me va a quedar difícil”, señaló Petro.

La inclusión en la lista Clinton, por parte de Estados Unidos, ya le está pasando factura en sus recorridos por el planeta. Recientemente, varias compañías le negaron combustible al avión presidencial en su viaje por Medio Oriente.

Gustavo Petro. | Foto: Presidencia

El jefe de Estado ya autorizó a un abogado para que lo defienda en Estados Unidos y en nombre de la primera dama, Verónica Alcocer, y su hijo mayor, Nicolás Petro, que además tiene problemas con la justicia colombiana.