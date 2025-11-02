Suscribirse

Confidenciales

Gustavo Petro anticipa dilema personal al salir de la Presidencia: “Ir en avión me va a quedar difícil”

El jefe de Estado se refirió al sitio que visitará después de salir de la Casa de Nariño en 2026.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Confidenciales
2 de noviembre de 2025, 4:43 p. m.
El presidente Gustavo Petro durante la entrevista con Al Jazeera desde El Cairo, Egipto.
El presidente Gustavo Petro durante la entrevista con Al Jazeera desde El Cairo, Egipto. | Foto: Presidencia

Gustavo Petro ya empezó a barajar las opciones de a dónde ir después de salir de la Presidencia en agosto de 2026, según lo reveló este domingo en una entrevista con Al Jazeera.

El panorama no es claro, pero habló de la posibilidad de ir a Gaza, permanecer en Colombia o recorrer el mundo.

Contexto: Gustavo Petro responde a propuesta de ser “presidente de Gaza”

“Después que pase la Presidencia, en nueve meses, pues ya veremos si me voy a Gaza o me quedo en alguna montaña de Colombia, o en un barrio popular o camino el mundo, porque ir en avión me va a quedar difícil”, señaló Petro.

La inclusión en la lista Clinton, por parte de Estados Unidos, ya le está pasando factura en sus recorridos por el planeta. Recientemente, varias compañías le negaron combustible al avión presidencial en su viaje por Medio Oriente.

Gustavo Petro
Gustavo Petro. | Foto: Presidencia

El jefe de Estado ya autorizó a un abogado para que lo defienda en Estados Unidos y en nombre de la primera dama, Verónica Alcocer, y su hijo mayor, Nicolás Petro, que además tiene problemas con la justicia colombiana.

La misma decisión tomó el ministro del Interior, Armando Benedetti, cuyo nombre aparece también en la lista por supuestos nexos con el narcotráfico y quien tampoco tiene visa para ir a ese país.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. “Cambia muchísimo”: mujer que vive en España revela cómo el cambio de horario le afectó, hasta en la comunicación con su familia

2. Nigeria responde a amenaza de acción militar de EE.UU. por asesinato masivo de cristianos

3. Concejal del Pacto Histórico quema bandera de Estados Unidos y se va de frente contra Donald Trump

4. Revelan que Estados Unidos estaría preparando una base militar cerca de Venezuela

5. Presidente Petro lamentó el “silencio” en Latinoamérica ante los ataques de Estados Unidos contra las narcolanchas

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Gustavo Petro

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.