Confidenciales
Gustavo Petro habla de pensiones de Álvaro Uribe y César Gaviria para defender controvertida reforma
El jefe de Estado habló de la reforma pensional y citó a los exmandatarios.
Gustavo Petro publicó una fotografía de los expresidentes Álvaro Uribe y César Gaviria para referirse a la reforma pensional que está tambaleando en la Corte Constitucional.
La imagen donde se les ve a los exmandatarios fue tomada en las últimas horas en el cónclave político que sostuvieron en Antioquia, donde discutieron sobre las elecciones del próximo año.
Petro la usó para cuestionar y responderse así mismo: “¿Estas personas están en esas (sic) de pensión?… Sí. ¿Se han pensionado? Sí”.
Y agregó el jefe de Estado: “¿Cuánto tendrán de pensión? 120 veces más mensualmente que lo que se niegan a aprobarle a los ancianos pobres sin pensión”.
¿Estás personas están en esas de pensión?— Gustavo Petro (@petrogustavo) November 2, 2025
..sí.
¿Se han pensionado?... Sí
¿Cuánto tendrán de pensión? 120 veces más mensualmente, que lo que se niegan a aprobarle a los anciano pobres sin pensión pic.twitter.com/EmtEXIJTsj
La influenciadora Jerome Sanabria no tardó en refutarlo: “Deje de mentir con el bono pensional, presidente. Para entregar ese subsidio nunca se ha necesitado de una reforma pensional”.
Ella lo cuestionó: “¿La muestra? Ayer mismo usted celebró haberlo entregado a ‘1.2 millones de abuelos’. Esa era su excusa era confiscar nuestro ahorro, pero ya se le cayó”.