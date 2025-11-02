Suscribirse

Gustavo Petro habla de pensiones de Álvaro Uribe y César Gaviria para defender controvertida reforma

El jefe de Estado habló de la reforma pensional y citó a los exmandatarios.

Redacción Semana
2 de noviembre de 2025, 9:02 p. m.
Álvaro Uribe, Gustavo Petro y César Gaviria
Álvaro Uribe, Gustavo Petro y César Gaviria. | Foto: SEMANA / Presidencia

Gustavo Petro publicó una fotografía de los expresidentes Álvaro Uribe y César Gaviria para referirse a la reforma pensional que está tambaleando en la Corte Constitucional.

La imagen donde se les ve a los exmandatarios fue tomada en las últimas horas en el cónclave político que sostuvieron en Antioquia, donde discutieron sobre las elecciones del próximo año.

Petro la usó para cuestionar y responderse así mismo: “¿Estas personas están en esas (sic) de pensión?… Sí. ¿Se han pensionado? Sí”.

Y agregó el jefe de Estado: “¿Cuánto tendrán de pensión? 120 veces más mensualmente que lo que se niegan a aprobarle a los ancianos pobres sin pensión”.

La influenciadora Jerome Sanabria no tardó en refutarlo: “Deje de mentir con el bono pensional, presidente. Para entregar ese subsidio nunca se ha necesitado de una reforma pensional”.

Ella lo cuestionó: “¿La muestra? Ayer mismo usted celebró haberlo entregado a ‘1.2 millones de abuelos’. Esa era su excusa era confiscar nuestro ahorro, pero ya se le cayó”.

