Iván Cepeda y los secretos de un desayuno en su apartamento, en Bogotá, donde se habló del 2026: ¿Quiénes asistieron?

Asistió el exembajador en Reino Unido y precandidato presidencial, Roy Barreras.

Redacción Semana
21 de enero de 2026, 12:25 a. m.
Iván Cepeda y Roy Barreras.
Iván Cepeda y Roy Barreras.

El apartamento del precandidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda, se convirtió en el epicentro de un desayuno político.

Ocurrió este martes, 20 de enero, y asistieron, el exembajador de Colombia en Reino Unido, Roy Barreras; el exembajador en Brasil, Camilo Romero; y el exministro del Interior, Juan Fernando Cristo.

El objetivo del encuentro era hablar del 2026, del Frente Amplio que aglutinará a la izquierda y la centroizquierda en una consulta interpartidista en marzo próximo. Y, de paso, convencer al exministro Cristo de hacer parte de esa vertiente.

Candidato a la Presidencia Juan Fernando Cristo.
El precandidato presidencial Juan Fernando Cristo.

Roy Barreras confirmó el encuentro y entregó detalles de la reunión.

“El café que nos tomamos en la casa de Iván Cepeda estaba delicioso. Se sirvieron cuatro tazas y los cuatro allí presentes acordamos inscribirnos en la consulta interpartidista del Pacto Amplio que definirá el presidente de Colombia”, anunció el exdiplomático.

“No será esta semana, pero amanecerá la próxima semana con una consulta inscrita”, adelantó Barreras.

Discusiones de País, debate precandidatos presidenciales.
Camilo Romero Precandidato presidencial.

Las cuatro tazas de café fueron una bogotana, una santandereana, una pastusa y una vallecaucana, relató Roy Barreras. “Estaremos juntos”, precisó.

La decisión de Juan Fernando Cristo depende del ingreso de Sergio Fajardo a la consulta del centro que promueve la exalcaldesa Claudia López, pero como lo más probable es que el matemático antioqueño no se suba a ese bus, el exministro Cristo terminará en el Pacto Amplio.

