Una de las cuentas que empiezan a hacer las campañas políticas luego de la primera vuelta presidencial está relacionada con la reposición de votos. Según los cálculos que se establecieron previamente para este año, cada voto tiene un valor de 8.613 pesos.

¿A dónde irán los 2,6 millones de votos de Paloma Valencia y Sergio Fajardo? Así se distribuirían en la segunda vuelta

En ese sentido, uno de los análisis que ya se hace tiene que ver con la campaña de Paloma Valencia, que no logró el resultado esperado, pues le apuntaban al paso de la segunda vuelta.

La candidata del Centro Democrático logró 1.638.893 votos el pasado domingo, lo que la ubicó en el tercer puesto detrás de Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda.

Eso quiere decir que con esa cantidad de votos tiene derecho a 14.115 millones de pesos; sin embargo, según los reportes que ha entregado al portal de Cuentas Claras, tuvo ingresos en la campaña por 34.000 millones de pesos, de los cuales, 32.000 fueron un préstamo que le hizo un banco, mientras que el restante fue un crédito del partido.

Según ese mismo reporte, la candidata se gastó 32.000 millones, por lo que, restando lo que le ingresará de la reposición de votos, le faltarían unos 17.000 millones de pesos por cubrir.

Se sabe que las deudas quedan en manos de los partidos, en este caso el Centro Democrático; sin embargo, no se conoce a fondo el acuerdo que hayan hecho con la candidata y si le tocará asumir parte de este dinero.