La muerte de Jaime Esteban Moreno desata controversia política entre Petro y la concejal de oposición Sandra Forero

El mandatario respondió a un mensaje de la concejal sobre el bar Before Club, propiedad de la representante María del Mar Pizarro.

Redacción Confidenciales
3 de noviembre de 2025, 11:55 p. m.
El presidente Gustavo Petro, la representante María del Mar Pizarro y la concejal de Bogotá Sandra Forero.
El presidente Gustavo Petro, la representante María del Mar Pizarro y la concejal de Bogotá Sandra Forero. | Foto: 1.Presidencia / Adobe Stock 2. Semana/ Esteban Vega 3. Prensa concejal Sandra Forero

El terrible fallecimiento del joven Jaime Esteban Moreno, quien con tal solo 20 años pereció tras recibir una tremenda golpiza, ha generado diferentes reacciones y ha llevado a muchos a poner la lupa en los lugares en que se encontraban víctima y victimarios previo a la ocurrencia del asesinato.

Por ahora se sabe que todos se encontraban en el bar Before Club, que es propiedad de la representante a la Cámara por el Pacto Histórico, María del Mar Pizarro, quien al respecto le dijo a El Tiempo que hasta ahora no ha recibido solicitudes de las autoridades para verificar las cámaras de seguridad de su establecimiento.

No obstante, la concejal de Bogotá del Centro Democrático, Sandra Forero, publicó un mensaje en su cuenta de X en el que preguntó cuántas veces se les ha hecho IVC (Inspección, Vigilancia y Control) a Before Club desde su apertura a la fecha. Solicitó al gobierno de Bogotá realizar un IVC inmediatamente para verificar si cumple con las normas de ruido y horas de cierre. También le pidió al Ministerio de Trabajo una verificación del estado de los empleados del bar y sus afiliaciones a la seguridad social.

El mensaje de Forero fue respondido por el presidente Petro desde su gira por los países árabes. También en X el mandatario publicó un mensaje en el que le pide a la concejal no usar la muerte del joven Jaime Esteban Moreno en Bogotá con la política. Es abusivo y violento también, dado que las personas que menciona nada tienen que ver con el crimen”, aseguró.

